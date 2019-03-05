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Гройсман рассказал, при каком условии можно снизить цены на газ

Гройсман рассказал, при каком условии можно снизить цены на газ
13:11 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: kmu.gov.ua

Новости Бизнеса: Владимир Гройсман рассказал, что снизить цены на газ можно только с согласия партнеров.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что Украина потеряет поддержку партнеров и средства, если снизит цены на газ.

Об этом он сказал на селекторном совещании по вопросам обеспечения населения централизованным теплоснабжением, в том числе по формированию тарифов.

"Мы с июля 2017 года максимально хотели избежать вопроса повышения цен на газ. Мы просто не смогли этого сделать", – заявил премьер.

"Это возможно сделать только тогда, когда будет консолидированная договоренность со всеми нашими международными партнерами. В одностороннем порядке Украина это сделать не может", – подчеркнул он.

"Если кто-то говорит, что мы это сделаем в одностороннем порядке, знайте: на следующий день от нас откажется как от партнеров весь цивилизованный мир – и страну заведут в глубокий экономический кризис", – заявил Гройсман.

Глава правительства пояснил: "Мы этого допустить не можем – и поэтому вынуждены были идти на непопулярные и неприемлемые даже шаги, другого варианта у нас не было".

Он добавил: "Облгазы подают на государство в суд, чтобы отменить решение, которое 3-4 года работало: 3.3 м куб как норма. Суд принимает решение остановить или отменить действие решения правительства".

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"Мы считаем, что 3,3 – а сейчас 3,28 – это совершенно обоснованная норма потребления, за которую надо выставлять счета. Между тем облгазы устанавливают 9,8 кубометров, то есть втрое больше – и людям дают счета в 3 раза больше", – возмутился премьер-министр.

Гройсман отметил, что установленная в настоящее время норма 3,28 – справедливая норма потребления.

Он призвал местные власти защитить тех людей, которым завышают тарифы.

"Платить по норме надо, по завышенным нормам – не надо", – сказал Гройсман.

"Коллеги, защитите жителей своих общин. Когда им неправомерно выставят счета – это не их дело, это ваше дело", – призвал он

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Газ, Нафтогаз, Кабмин, Цены на газ, Владимир Гройсман.
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