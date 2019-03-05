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В МИД объяснили "план А" касательно транзита газа через Украину

В МИД объяснили "план А" касательно транзита газа через Украину
15:30 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса: Елена Зеркаль рассказала о "плане А" в вопросе транзита российского газа.

В вопросах организации транзита российского газа в Европу с 1 января 2020 года, после завершения текущего контракта с РФ, Украина будет придерживаться "Плана А", который предусматривает новое соглашение по европейским правилам.

В то же время, Украина хорошо изучила уроки газового кризиса 2009 года, поэтому вместе с партнерами разрабатывает предупредительные меры на случай, если Россия откажется подписывать новое газовое соглашение на таких европейских условиях, заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль на конференции относительно будущего украинской газотранспортной системы, которая состоялась под эгидой Центра европейской политики (EPC) в Брюсселе.

Именно так она ответила на вопросы корреспондента относительно того, какой план на случай провала в договоренностях с Россией относительно транзита газа по территории Украины после завершения контракта в 2019 году разрабатывают как украинская сторона, так и европейские партнеры.

"Мы сделаем все возможное, чтобы придерживаться "плана А" (заключение нового соглашения), и должны завершить все эти действия до середины июля. Наш "план А" заключается в том, чтобы ратифицировать новые приложения к Соглашению об ассоциации с ЕС (относительно интеграции Украины в энергетическое пространство ЕС), сделать их юридически обязующими и выполнять их по любому сценарию и в любом случае. Любой новый президент или новое правительство будут обязаны выполнять эти правила. Поэтому это наш "план А" - создать прозрачную среду в самой Украине, которую будет уважать любое будущее правительство», - отметила заместитель министра иностранных дел Украины.

Она подчеркнула, что украинская сторона в решении этих вопросов полагается на четкую позицию Европейской Комиссии, которая способствует адаптации национального законодательства Украины в энергетической сфере с правовыми нормами Европейского Союза.

"Мы работаем с нашими партнерами над планами реагирования (на кризис). В этом смысле мы поддерживаем диалог с нашими европейскими партнерами относительно их взглядов на планы касательно поддержания устойчивости (энергетической системы). Мы разработали наш собственный план относительно устойчивости с помощью Соединенных Штатов. По определению, мы изучили те уроки, с которыми имели дело в 2009 году. И вся Европа также изучила эти уроки", - добавила Елена Зеркаль.

По данным МИД, решения Стокгольмского арбитража, принятые в декабре 2017 года и феврале 2018 года, изменили энергетическую карту Европы, а НАК "Нафтогаз Украины" прошла уникальный путь защиты энергетической безопасности Украины от агрессии и шантажа крупнейшей газовой монополии Российской Федерации. Эти решения будут определять юридические параметры контрактов на поставку и транзит газа в Европе на ближайшую и среднюю перспективу, акцентировали в МИД.

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Газ, ГТС, МИД, РФ, МИД Украины, Елена Зеркаль.
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