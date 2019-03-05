Какая стоимость продуктов по состоянию на 5 марта 2019 года

Новости Бизнеса: Следите за еженедельным мониторингом цен на главные продукты питания в Украине.

Стоимость продуктов постепенно растет, поэтому среднестатистическому гражданину бывает сложно точно спланировать свой бюджет. Мониторинг рынка продуктов, проводившийся с 26 февраля по 4 марта позволил определить самые актуальные цены на основные продукты питания.

Хлебобулочные изделия:

Цены на хлебобулочные изделия немного изменились:

Средняя цена на батон была -13,50 грн. На этой неделе цена - 13,50 грн.

Средняя цена на черный хлеб была - 18,81 грн. На этой неделе цена 18,81 грн.

Цена на белый хлеб была 16,87 грн. На этой неделе цена - 17,54 грн.

Булка (упаковка 5 штук) была - 16,20 грн. Цена на этой неделе - 16,20 грн.

Кисломолочная продукция:

Цены на кисломолочные продукты почти не изменились:

Средняя цена за пакет молока (990 г) была 27,90 грн. На этой неделе молоко можно купить за 27,97 грн.

Цена за пачку масла (200 г) была - 43,84 грн. На этой неделе цена - 43,84 грн.

Сметану (405 г) можно было купить за 20,63 грн. Цена на этой неделе 21,28 грн.

Цена за творог (300 г) была 22,36 грн. На этой неделе цена - 22,55 грн.

Мясо:

Стоимость мяса на этой наделе немного снизилась:

Говядина (1 кг) в среднем стоила - 136,19 грн. Цена на этой неделе - 133,44 грн.

Свинина (1 кг), на предыдущей неделе была 117,93 грн. Новая цена - 101,19 грн.

Средняя цена на сало (1 кг) была - 122,45 грн. На этой неделе цена - 119,50 грн.

Крупы:

Цены на крупы немного выросли:

Цена за 1 килограмм гречки была - 17,12 грн. Новая цена - 17,57 грн.

Цена на рис (1 кг) была - 28,92 грн. На этой неделе цена - 29,17 грн.

Мука пшеничная (1 кг) стоила -14,54 грн. На этой неделе цена немного выросла -15,02 грн.

Цена за пачку макарон, в среднем была - 13,79 грн. Новая цена - 13,79 грн.

Бакалея:

Стоимость бакалейных товаров немного изменилась:

Цена на яйца (10 шт.) была -29,08 грн. Цена на этой неделе - 28,74 грн.

Цена на подсолнечное масло (1 л.) было - 34,48 грн. На этой неделе цена - 32,99 грн.

За соль (1,5 кг) требовали - 8,09 грн. На этой неделе - 7,85 грн.

Сахар (1 кг) стоил- 13,97 грн. На этой неделе цена - 14,08 грн.