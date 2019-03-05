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Минюст перечислил крупнейших должников по зарплате

Минюст перечислил крупнейших должников по зарплате
21:02 Сегодня Телеграф pravda.com.ua Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Минюст Украины назвал три предприятия, который задолжали максимальное количество средств на зарплаты.

Министерство юстиции обнародовало список крупнейших должников по выплате зарплаты в Украине.

Об этом на своем сайте сообщает сообщает пресс-служба Минюста.

В топ-3 должников вошли: "Футбольный клуб" Металлист "(долг более 117 млн грн), Харьковское государственное авиационное производственное предприятие (74,6 млн грн) и ЧАО" Азовобщемаш "(25,3 млн грн).

По словам заместителя министра юстиции по вопросам исполнительной службы Светланы Глущенко, в этом году предприятия с большой задолженностью продолжают тушить миллионные долги перед своими работниками. Например, ОАО "Запорожьеоблэнерго" погасило задолженность в 9,8 млн грн (в прошлом году – 4,5 млн грн). "Северодонецкое объединение "Азот" — 2,7 млн грн (19,5 млн грн). ЗАО "Ривнеазот" — 5,7 млн грн (29,7 млн).

"Благодаря этому десятки тысяч работников наконец получили заработанные ими средства", - сообщила заместитель министра.

Всего с начала года более 13 тыс. украинцев получили честно отработанную заработную плату, которую незаконно задерживали работодатели.

Таким образом, всего за два месяца текущего года с недобросовестных работодателей взыскали четвертую часть прошлогодней задолженности по зарплатам.

"Более 460 млн грн взыскано с недобросовестных работодателей в 2018 году, а за первые два месяца 2019 года взыскано уже 95 млн грн. Это на 30 млн грн больше, чем за аналогичный период прошлого года", — отметила Глущенко.

Она добавила, что министерство уделяет большое внимание защите социально незащищенных категорий населения, ведь часто зарплата — это единственный источник дохода для человека.

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Зарплата, Долги по зарплате, Минюст Украины.
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