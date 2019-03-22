Скачать
Воскресенье, 24.03.2019
Посол США призвала украинцев пойти на выборы
Посол США призвала украинцев пойти на выборы
Трамп целые сутки ничего не писал в Twitter
Трамп целые сутки ничего не писал в Twitter
Отбор Евро-2020: Уэльс обыграл Словакию
Отбор Евро-2020: Уэльс обыграл Словакию
Сценаристы "Игры престолов" готовят новый фильм
Сценаристы "Игры престолов" готовят новый фильм

В Украине фискальная служба насчитала 1120 миллионеров

В Украине фискальная служба насчитала 1120 миллионеров
14:16 Пт, 22 Март 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Доходы свыше 1 млн грн задекларировали 1120 украинцев.

Украинцы подали почти 100 тыс. налоговых деклараций об имущественном положении и доходов на общую сумму 13,5 млрд грн, при этом 1,12 тыс. украинцев задекларировали доходов свыше 1 млн грн, свидетельствуют данные Государственной фискальной службы (ГФС), обнародованные на сайте в пятницу.

"40% миллионеров – женщины в возрасте от 18 до 78 лет. Самая младшая задекларировала доход от унаследования имущества, налоговые обязательства определены в размере 82,5 тыс. грн. Самому младшему мужчине, который задекларировал доходы свыше 1 млн грн, тоже почти 18 лет и он уплатит 121,8 тыс. грн", – отметил и.о. главы ГФС Александр Власов в Facebook в пятницу.

Самому старшему миллионеру 83 года, он получил доходы от операций по отчуждению имущества, добавил А.Власов.

В целом по структуре доходов треть миллионеров декларировали доходы от операций по продаже или обмену имущества, почти четверть – от получения других налогооблагаемых доходов и еще 20% - от предоставления имущества в аренду, указала ГФС.

В 2018 году в Украине рост ВВП ускорился на 3,3 %

При этом 35% миллионеров проживают в Киеве (396 лиц), в Харьковской области – 101 налогоплательщик и Днепропетровской – 96 налогоплательщиков.

Наибольшую сумму доходов, подлежащих налогообложению, задекларировал житель Днепра – 500 млн грн от операций получения в дар имущества от члена семьи первой степени родства, отметила ГФС.

В то же время, наибольшие суммы налога указали жители Киева – 3,5 млн грн от операций с инвестиционными активами и Сумской области – 2,7 млн грн с доходов, полученных из источников за границей в виде роялти, уточнило ведомство.

Срок подачи деклараций об имущественном положении и доходах истекает 2 мая 2019 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Миллионеры, Декларации, Доходы украинцев, ГФС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 24 марта – День Антипия, Евфимия
02 "Вот это ноги": Надя Дорофеева показала фигуру в коротком наряде
03 Новый "Вечерний Квартал 95": смотреть онлайн полный выпуск (Видео)
04 СМС-поздравления с днем рождения на 24 марта
05 Горячая штучка: "ягодицы" Нади Дорофеевой увидела вся страна
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украина через неделю перейдет на летнее время: когда и как переводить часы
Украина 31 марта перейдет на летнее время
Дождь и весеннее тепло: какими будут последние дни марта
Дождь и весеннее тепло: какими будут последние дни марта
СМИ: Россия перебросила войска в Венесуэлу
СМИ: Россия перебросила войска в Венесуэлу
Звездные ритуалы: что делает Екатерина Кухар перед каждым выходом на сцену
Звездные ритуалы: что делает Екатерина Кухар перед каждым выходом на сцену
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь