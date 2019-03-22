В Украине фискальная служба насчитала 1120 миллионеров

Новости Бизнеса: Доходы свыше 1 млн грн задекларировали 1120 украинцев.

Украинцы подали почти 100 тыс. налоговых деклараций об имущественном положении и доходов на общую сумму 13,5 млрд грн, при этом 1,12 тыс. украинцев задекларировали доходов свыше 1 млн грн, свидетельствуют данные Государственной фискальной службы (ГФС), обнародованные на сайте в пятницу.

"40% миллионеров – женщины в возрасте от 18 до 78 лет. Самая младшая задекларировала доход от унаследования имущества, налоговые обязательства определены в размере 82,5 тыс. грн. Самому младшему мужчине, который задекларировал доходы свыше 1 млн грн, тоже почти 18 лет и он уплатит 121,8 тыс. грн", – отметил и.о. главы ГФС Александр Власов в Facebook в пятницу.

Самому старшему миллионеру 83 года, он получил доходы от операций по отчуждению имущества, добавил А.Власов.

В целом по структуре доходов треть миллионеров декларировали доходы от операций по продаже или обмену имущества, почти четверть – от получения других налогооблагаемых доходов и еще 20% - от предоставления имущества в аренду, указала ГФС.

При этом 35% миллионеров проживают в Киеве (396 лиц), в Харьковской области – 101 налогоплательщик и Днепропетровской – 96 налогоплательщиков.

Наибольшую сумму доходов, подлежащих налогообложению, задекларировал житель Днепра – 500 млн грн от операций получения в дар имущества от члена семьи первой степени родства, отметила ГФС.

В то же время, наибольшие суммы налога указали жители Киева – 3,5 млн грн от операций с инвестиционными активами и Сумской области – 2,7 млн грн с доходов, полученных из источников за границей в виде роялти, уточнило ведомство.

Срок подачи деклараций об имущественном положении и доходах истекает 2 мая 2019 года.