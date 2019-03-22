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"Газпром" предлагает Украине прямую поставку газа

"Газпром" предлагает Украине прямую поставку газа
16:40 Пт, 22 Март 2019 Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: "Газпром" готов поставлять газ Украине на четверть дешевле текущих цен и участвовать в газотранспортном консорциуме.

"Газпром" готов провести переговоры по заключению прямого контракта на поставку российского газа в Украину, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на встрече премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с кандидатом в президенты Украины, одним из основателей "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрием Бойко и председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком.

"Газпром" готов провести переговоры по заключению нового контракта на поставку на украинский рынок напрямую российского газа", - сказал он.

При этом А.Миллер заявил, что цена на газ по новому контракту для конечного потребителя Украины будет на четверть ниже нынешнего уровня цен.

"Конечно, сегодня рано говорить о конкретной цене по такому контракту… по новому контракту прямых поставок российского газа на украинский рынок цена для конечного потребителя на украинском рынке будет где-то на четверть ниже нынешнего уровня цен", - предположил А.Миллер.

Он также поддержал предложение В.Медведчука вернуться к идее о создании консорциума по управлению газотранспортной системой Украины.

"Предложения по консорциуму - мы всегда поддерживали, всегда были сторонниками такого проекта. И если будет сделано предложение от украинской стороны провести переговоры, то мы такие переговоры проведем и станем участниками газотранспортного консорциума в Украине. Без сомнения такой проект послужит повышению надежности и стабильности транзита через территорию Украины для потребителей в Европе", - подчеркнул А.Миллер.

Украина уже более трех лет (с 26 ноября 2015 года) не импортирует природный газ по контракту с ПАО "Газпром" (РФ), закупая ресурс исключительно на своей западной границе.

Первоначально причиной отказа Украины от покупки газа на своей восточной границе в конце 2015 года стала несогласованность по цене. В конце декабря 2017 года Стокгольмский арбитраж пересмотрел контрактную формулу в контракте между "Нафтогазом" и "Газпромом". По решению арбитража цена газа для НАК теперь равна цене газа на хабе в Германии, тогда как ранее она зависела от цен на газойль и мазут.

В то же время "Газпром" 1 марта 2018 года отказался возобновить поставки газа в Украину, вернув внесенный "Нафтогазом" авансовый платеж $127,624 млн, нарушив решение Стокгольмского арбитража, который откорректировал ценообразование в контракте между компаниями. Такие действия со стороны Газпрома также сделали невозможным выполнение НАК решения трибунала по закупке минимальных годовых контрактных объемов газа.

НАК "Нафтогаз Украины" на днях сообщил о снижении в апреле 2019 года цены на природный газ для промпотребителей на 19,1% по отношению к мартовской цене – до 7,188 тыс. грн за 1 тыс. куб м (с НДС). Новая апрельская цена НАК на 16% меньше цены на газ, отпускаемый в Украине по специальным обязательствам (ПСО) для нужд населения и теплокоммунэнерго (ТКЭ).

Что касается газотранспортного консорциума, то Верховная Рада еще в августе 2014 года приняла закон, который позволяет привлекать только европейские или американские компании в капитал системного оператора по транзиту на условиях до 49%, хотя возможен и вариант только управления.

"Нафтогаз" неоднократно заявлял о необходимости для Украины до окончания действия транзитного контракта с "Газпромом" в январе 2020 года найти стратегического международного партнера – надежную энергетическую компанию для управления ГТС.

Минэнергоугля 28 декабря 2017 года официально пригласило потенциальных партнеров по управлению ГТС страны к предварительным консультациям. О таком интересе проинформировали 10 компаний: Eustream (Словакия), Snam (Италия), Gazunie (Голландия), GRTgaz (Франция), GAZsystem (Польша), Desfa (Греция), Reganosa (Испания), Verbunddnelz Gaz AG (Германия), Fluxys (Бельгия), Transgaz (Румыния).

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович после встречи с премьером Владимиром Гройсманом 25 мая 2018 года призвал Украину объявить такой конкурс как можно быстрее, однако его сроки постоянно откладываются.

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Газ, Украина, Газпром, РФ, Виктор Медведчук.
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