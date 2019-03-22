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В Украине замедлился спад промышленного производства

В Украине замедлился спад промышленного производства
17:20 Пт, 22 Март 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Бизнеса: Спад промпроизводства в Украине в феврале замедлился до 1,8% в годовом выражении.

Спад промышленного производства в Украине в феврале 2019 года в годовом выражении – к февралю 2018 года - замедлился до 1,8% без учета корректировки на эффект календарных дней с 3,3% месяцем ранее.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, с учетом корректировки на эффект календарных дней спад промпроизводства в феврале в годовом выражении замедлился также до 1,8% с 2,9% месяцем ранее.

По сравнению с предыдущим месяцем промпроизводство в феврале упало на 1,9% без учета корректировки на эффект календарных дней, на 0,6% - с учетом корректировки.

По информации Госстата, наибольшее падение в феврале в годовом выражении зафиксировано в химической промышленности – 19,5%, текстильном производстве – 14,6%, производстве электрического оборудования – 9,9%.

Наибольший рост зафиксирован в фармацевтике – 23,1%, производстве компьютеров, электронной и оптической продукции – 19,1%, добыче каменного и бурого угля – 9%.

Отмечается, что за январь-февраль 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года промпроизводство снизилось на 2,5%, тогда как годом ранее – выросло в аналогичном измерении на 3,6%.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированных территорий Автономной Республики Крым, а также в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщалось, промышленное производство в Украине в 2018 году выросло на 1,1% после падения на 0,1% в 2017 году.

Напомним, рост экономики Украины в 2018 году ускорился до максимума за последние 7 лет в 3,3%.

Как сообщалось, валовой внешний долг Украины в четвертом квартале вырос на 0,5% - до 114,7 млрд долл.

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Украина, Промышленность, Производство, Госстат, Промпроизводство.
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