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Нацбанк прогнозирует замедление роста экономики Украины

Нацбанк прогнозирует замедление роста экономики Украины
01:30 Сб, 23 Март 2019 Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Национальный банк Украины: Украину ждёт замедление роста экономики.

Экономический рост Украины в 2019 году временно замедлится до 2,5%, после чего снова ускорится в 2020-2021 годах в результате постепенного смягчения монетарной политики и оживления инвестиционной активности на фоне снижения политической неопределенности.

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, основными сдерживающими факторами для роста в текущем году будут жесткая монетарная политика, необходимая для снижения инфляции к среднесрочной цели в 5% плюс/минус 1 п.п., а также сдержанная фискальная политика, обусловленная значительными выплатами по внешнему долгу. При этом основным драйвером роста ВВП, как и в прошлом году, останется внутренний спрос – потребительский и инвестиционный. В НБУ отметили, что обнародованные данные Государственной службы статистики об ускорении роста реального ВВП Украины в 2018 году до 3,3% соответствуют оценке регулятора.

По оценкам регулятора, в разрезе видов деятельности наибольший вклад в рост ВВП в прошлом году имели сельское хозяйство в результате рекордного урожая зерновых и масличных культур, а также секторы торговли и услуг благодаря устойчивому потребительскому спросу. Кроме того, высокими темпами росло строительство и финансовый сектор экономики. Возобновился также рост в энергетике и добывающей промышленности на фоне низкой базы сравнения 2017 года. В то же время ослабли показатели транспорта и перерабатывающей промышленности из-за логистических проблем и проведения ремонтов на металлургических заводах. Также сообщается, что обновленный прогноз будет обнародован в инфляционном отчете НБУ за апрель.

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В целом за прошлый год номинальный ВВП составил 3,559 трлн грн, а в расчете на одного человека – 84,190 тыс. грн. По оценкам Минэкономразвития, рост экономики Украины в 2018 году составил 3,2%. Президент Петр Порошенко в ходе своих выступлений озвучивает данные о росте реального ВВП Украины в 2018 году на 3,4%. Кабинет министров прогнозирует в 2019 году рост ВВП Украины на 3%, Национальный банк - на 2,5%, Международный валютный фонд – на 2,7%, Всемирный банк - на 2,9%. Согласно консенсус-прогнозу опрошенных УНИАН экспертов, в 2019 году рост экономики Украины замедлится до 2,8%.

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НБУ, Экономика, Рост, Падение, Деньги, Национальный банк.
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