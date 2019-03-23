Омелян рассказал, где будут делать капсулы для украинского Hyperloop

Новости Бизнеса: Министр инфраструктуры Владимир Омелян рассказал, что строительство отечественного аналога Hyperloop будет происходить на Крюковском вагоностроительном заводе.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что на Крюковском вагоностроительном заводе в Кременчуге возможно изготовление сверхскоростной пассажирской капсулы для украинского проекта Hyperloop. Сообщается, что министр имел возможность ознакомиться с с производственным процессом на предприятии.

Отмечается, что пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины объяснила, что речь идет о о проекте Hyperloop в Украине. В конце февраля 2018 года министр инфраструктуры Владимир Омелян впервые сообщил о планах Украины начать разработку нового вида транспорта – отечественного аналога Hyperloop, который будет называться HypeUA.

По предварительной информации, для создания новейшего транспорта Мининфраструктуры привлекло к проекту с украинской стороны Национальную академию наук Украины, "Укроборонпром", "Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. Макарова" (ПО "Южмаш"), "Каховский завод электросварочного оборудования", "Интерпайп Украина", Unit.City, Агентство развития Днепра, Украинский институт будущего и Платформу развития инноваций, а также – зарубежную компанию Octagonal Corporation, которая занимается строительством Hyperloop в Мексике.

В последствии, стало известно, что к проекту присоединилась компания Hyperloop Transportation Technologies, подписав меморандум о сотрудничестве с Мининфраструктуры Украины, который предусматривает строительство пилотной линии Hyperloop длиной 15 км. Отмечается, что Омелян считает вполне реальным на протяжении 5 лет создать участок скоростных вакуумных поездов Hyperloop, который соединит Балтику и Черное море.