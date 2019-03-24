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Омелян назвал самое слабое звено в транспортной инфраструктуре Украины

Омелян назвал самое слабое звено в транспортной инфраструктуре Украины
11:38 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил о необходимости налаживать в Украине качественную железнодорожную пригородную связь.

В Украине необходимо налаживать качественную железнодорожную пригородную связь. Об этом министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил в воскресенье в эфире телеканала "Прямой".

"Я сейчас много путешествую по Украине, чтобы лично проверить, что происходит с инфраструктурой, а не просто читать отчеты у себя в кабинете. И я вижу, что нам необходимо налаживать качественное железнодорожное сообщение, в первую очередь пригородное, это то, на что больше всего жалуются люди. Однако мы также говорим откровенно, что это должно быть сотрудничество Укрзализныци, местных органов власти, и, безусловно, со стороны государства должна быть солидная поддержка, если мы хотим иметь качественные услуги пригородной железнодорожной связи, и безусловно, достаточное количество поездов, которые бы ходили по всем направлениям ", - сказал Омелян.

Он уточнил, что "у нас нет другого варианта кроме замены железной дороги, но мы должны четко понимать, что все упирается в деньги".

"... Те времена, когда за счет Укрзализныци строились аэропорты, дороги, запускались новые маршруты другими видами транспорта, уже прошли. И надо говорить откровенно о том, что должна быть помощь со стороны государственного бюджета или местных органов власти ", - подчеркнул Омелян.

Напомним, производство локомотивов американской компании General Electric реально локализовать в Украине на уровне 40% уже в ближайшее время.Омелян подчеркнул, что важно не терять темпа, чтобы еще минимум 15 новых локомотивов были переданы Укрзализныце. Это первые новые тепловозы, которые Укрзализныця получила за 26 лет, до этого никакую новую технику не закупали. 

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Владимир Омелян, Налаживание в Украине, Железнодорожная пригородная связь.
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