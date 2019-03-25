Суд Киева открыл производство относительно выплаты премии Коболеву

Новости Бизнеса: Окружной административный суд Киева назначил на 13 мая 2019 года подготовительное заседание по иску НАК "Нафтогаз" о выплате премии главе Андрею Коболеву.

Пресс-служба Окружного административного суда города Киева сообщила об открытии уголовного производства по делу о выплате премии председателю правления ПАО "НАК" Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву.

Как сообщили в пресс-службе суда, на 13 мая 2019 года назначено подготовительное заседание по административному делу по иску от ПАО "НАК" Нафтогаз Украины" в Государственной аудиторской службе Украины по выплате премии председателю правления Андрею Коболеву.

По информации, истец просит суд признать противоправным и отменить полностью Требование Дасу относительно нарушения Постановления Кабинета Министров Украины "Об условиях и размерах оплаты труда руководителей предприятий, основанных на государственной, коммунальной собственности, и объединений государственных предприятий".

В частности, речь идет о том, что главе НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву было выплачено премии в размере более 228 млн.грн. Во время проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности ПАО "НАК" Нафтогаз Украины", был установлен факт нарушения законодательства, а именно, без основательно была списана дебиторская задолженность ОАО "Газпром" на сумму более 11 млн грн, чем нанесен ущерб на указанную сумму.

Напомним, в конце мая 2018 года наблюдательный совет Нафтогаза принял решение о выплате бонусов правлению компании в связи с победой в Стокгольмском арбитраже в споре с Газпромом. Их размер утвердили в размере 1% от суммы выигрыша по транзитному контракту, которая составила 4,56 миллиарда долларов. Премьер-министр Владимир Гройсман потребовал пересмотреть решение Нафтогаза о премии. Позже появилась информация, что Коболев получил 7,9 миллиона долларов премии и перевел их своей матери в США.