Украинский агрохолдинг получил более 2 миллиона долларов инвестиций

Новости Бизнеса: Сельхозтехники на более чем два миллиона долларов получил один из крупнейших агрохолдингов Украины.

Саудовская компания Salic купила и передала спецтехнику для украинской компании "Мрия". Эту информацию о результатах сотрудничества с иностранными партнерами подтвердили представители украинской стороны. Благодаря этому, технический парк холдинга пополнился 17-ю единицами техники, в частности, для весенне-полевых работ.

И на этом инвестирование отрасли сельского хозяйства саудовской компанией планируется продолжить. В будущем инвесторы хотят направить еще несколько десятков миллионов долларов на обновление парка "Мрии". Это позволит улучшить работу объединенного агрохолдинга.

Напомним, в прошлом году одна из крупнейших отечественных сельхоз компаний "Мрия" была приобретена саудовской компанией "Salic". В результате слития появился агрохолдинг "CFG /"Мечта". Сейчас инвесторы планируют вложить в его развитие суммарно 150 млн. долларов в течении двух лет.