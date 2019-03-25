США увеличил импорт украинского меда

Новости Бизнеса: За последние месяцы этого года Америка стала больше употреблять меда, импортирую часть продукции из Украины.

По данным Государственной фискальной службы Украины, в США увеличился уровень импорта отечественного меда. Любовь к этому продукту подняла страну в тройку лидеров по его употреблению.

На такую природную украинскую сладость в Америке успели потратить почти 2 миллиона долларов за первые месяцы этого года. Это вдвое превысило импорт продукта по сравнению с таким же периодом год назад. Несомненными лидерами по покупке "жидкого золота" остаются Бельгия и Германия. В общей сложности эти два государства приобрели и импортировали украинского меда почти на 6 миллионов долларов.

Всего в экономику страны попало 12,9 миллионов долларов за импорт натурального продукта в разные страны мира. Пока этот результат уступает на 7% от показателей начала 2018 года.