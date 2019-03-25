В Nord Stream-2 заявили, что он не заменит транзит через Украину

Новости Бизнеса: В Nord Stream 2 заявили, что новый газопровод представляет собой "дополнительную инфраструктуру".

Разработчики проекта Nord Stream-2 уверяют, что новый российский газопровод не заменит транзит газа через Украину.

Об этом заявил в понедельник иностранным журналистам в Берлине официальный представитель Nord Stream-2 AG Йенс Мюллер.

"Nord Stream-2 не может заместить транзит газа через Украину… СП будет поставлять дополнительный газ через дополнительную инфраструктуру", - заверил Мюллер.

Мотивировал он это тем, что ежегодный транзит через Украину составляет 93 млрд кубометров, а пропускная способность Nord Stream-2 - 55 млрд.

Он добавил, что в условиях роста потребности Европы в импортном газе "все другие пути" будет задействованы более, чем когда-либо.

Что касается потребностей самой Украины в голубом топливе, то Мюллер допускает, что страна сможет в дальнейшем обходиться вовсе без закупок газа у России и будет полностью снабжаться западными партнерами. Она доказала такую возможность в 2015 году и может гордиться этим, заявил представитель компании-разработчика.

По данным Nord Stream-2 AG, работы по строительству трубопровода идут в плановом порядке. Разрешения от Дании на прокладку в ее территориальных водах ожидают в этом году. Это единственная из пяти стран, которая его еще не дала при том, что было подано две заявки - в апреле 2017 года и августе 2018-го – на альтернативный маршрут. Обычно рассмотрение заявки длится от 8 месяцев до года.

Мюллер также заметил, что разработчики проекта не комментируют политические заявления правительств и стран. Но заверил, что все работы ведутся в полном соответствии с законом.

Как сообщалось, газопровод Nord Stream-2 строится из России в ФРГ в обход Украины через Балтийское море. Его длина составит более 1200 км, пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год. Газопровод строит российский Газпром совместно с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell и Wintershall.

Украина выступает против строительства Nord Stream-2 из-за возможной потери статуса транзитной страны. Кроме того, противниками Nord Stream-2 являются США, Польша и страны Балтии, предостерегая, что ЕС попадет в зависимость от российского газа. В свою очередь, в Германии утверждают, что это проект экономический, а не политический.