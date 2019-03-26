ПФУ отчитался о выплате пенсий и субсидий в марте

Новости Бизнеса: Пенсионный фонд по состоянию на 25 марта 2019 завершил финансирование пенсий и жилищных субсидий за месяц.

Пенсионный фонд Украины завершил финансирование пенсий и монетизированных субсидий на оплату коммунальных услуг на текущий месяц.

Об этом сообщает ПФУ на своей странице в соцсети Facebook.

Так, на пенсионные выплаты в марте направлено 36,41 млрд грн. По сравнению с прошлым месяцем за счет надбавок и повышений субвенция выросла почти на 6 миллиардов гривен - в феврале Пенсионный фонд затратил на пенсии 30,97 миллиардов.

В то же время ПФУ на монетизированные субсидии потратил 3,98 млрд грн.

Напомним, в феврале Кабмин одобрил выплату субсидий наличными с марта 2019 года. Вице-премьер-министр Павел Розенко сообщил, что средний размер выплаченных субсидий составляет 1676 гривен.

Процесс монетизации субсидий предусматривает, что средства, сэкономленные за счет эффективного использования ресурсов, будут оставаться потребителям - получателям субсидий - на собственные нужды.