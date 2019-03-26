Нефть дорожает после падения цен накануне

Новости Бизнеса: Цены на нефть перешли к росту, Brent торгуется выше $67,3 за баррель.

Цены на нефть эталонных марок повышаются во вторник.

Поддержку рынку продолжают оказывать ожидания сокращения добычи крупнейшими производителями сырья, отмечает MarketWatch. Кроме того, усиление напряженности в Венесуэле указывает на вероятность дальнейшего снижения поставок из этой страна, которая обладает крупнейшими в мире запасами нефти.

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $0,13 (на 0,19%) - до $67,34 за баррель. В предыдущий день их цена поднялась на $0,18 (на 0,27%), составив на закрытие $67,21 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли утром на $0,46 (на 0,78%) - до $59,28 за баррель.

По итогам прошлой сессии их цена опустилась на $0,22 (на 0,37%), завершив день на минимальной за последний месяц отметке $58,82 за баррель. Это обусловлено опасениями относительно того, что замедление темпов глобального экономического роста негативно скажется на спросе на топливо.

"Несмотря на непрекращающиеся действия ОПЕК+, опасения по поводу замедления роста мирового спроса продолжают подрывать нынешнее ралли, - полагает аналитик по мировым сырьевым рынкам Schneider Electric Балинт Балаз. - Тем не менее, фундаментальные показатели по нефти в настоящее время остаются в пользу "быков".