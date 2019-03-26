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Четыре облгаза оштрафовали за "космические" платежки на газ

Четыре облгаза оштрафовали за "космические" платежки на газ
13:23 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: zn.ua

Новости Бизнеса: НКРЭКУ оштрафовал "Хмельницкгаз", "Закарпатгаз", "Ивано-Франковскгаз" и "Харьковгаз" на 850 тысяч гривень.

В результате проведенных проверок Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) наложила штраф за невыполнение решения регулятора о запрете доначислений в платежках за газ на четырех операторов газораспределительных сетей в общей сумме 3,4 миллиона гривень. 

Такое решение регулятор принял на заседании сегодня. Решение регулятора коснулось компаний "Хмельницкгаз", "Закарпатгаз", "Ивано-Франковскгаз" и "Харьковгаз", при этом штрафные санкции для каждого оператора ГРС составили 850 тысяч гривень, что является максимальной суммой финансового наказания в данном случае.

Регулятор наложил штраф за нарушение лицензионных условий и невыполнение решений НКРЭКУ о запрете доначислений, а также обязал провести перерасчеты по тем конкретным потребителям, по которым проводилась проверка - до 12 апреля 2019 года. Кроме того, Нацкомиссия своим решением обязала сделать перерасчет дополнительных начислений за весь период, начиная с октября 2018 года, по всем потребителям, по которым осуществлялись такие доначисления. В решение также был внесен пункт о подаче обращения в Антимонопольный комитет для проведения расследования о злоупотреблении монопольным положением компаниями.

Как сообщили представители группы "Региональная газовая компания" ("РГК"), в состав которой входят вышеуказанные операторы ГРС, компании намерены оспаривать решения регулятора о наложении штрафа в судебном порядке.

Кроме того, в "РГК" отметили, что по оператору "Ивано-Франковскгаз" решение о наложении штрафа было принято вопреки решению суда, который в ноябре 2018 года приостановил Постановление НКРЭКУ о запрете приводить газ к стандартным условиям.

"На сегодня запрет на приведение газа к стандартным условиям по отношению к "Ивано-Франковскгаз" не действует, есть соответствующее решение суда", - подчеркнули в компании.

Как сообщалось, 22 марта в результате проведенных проверок Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) наложила штраф за невыполнение решения регулятора о запрете доначислений в платежках за газ на трех операторов газораспределительных сетей в общей сумме 2,55 миллиона гривень.

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Проверки "Винницагаза", "Волыньгаза" и "Киевоблгаза", входящих в группу "Региональная газовая компания", принадлежащую бизнесмену Дмитрию Фирташу, показали незаконность дополнительных начислений объемов газа бытовым потребителям с использованием коэффициентов. В марте НКРЭКУ начала проверки восьми операторов газораспределительных систем в Украине по факту выставления ими завышенных сумм в платежках за газ для населения в конце прошлого года.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в феврале этого года получила разрешение от Государственной регуляторной службы Украины на проведение внеплановых проверок 20 операторов газораспределительных систем на предмет доначисления в платежках потребителей.

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Газ, Цена на газ, НКРЭКУ, Платежки, Облгазы.
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