Власти Одессы задолжали Украине 95 млн по заводу "Краян"

Новости Бизнеса: Одесский горсовет до сих пор не вернул в бюджет 95 млн грн, переплаченные при покупке завода «Краян».

Специализированная антикоррупционная прокуратура заявляет, что Одесский горсовет до сих пор не вернул в бюджет 95 млн грн, переплаченные при покупке завода «Краян», хотя эти средства должны были поступить в бюджет около года назад.

Как сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры, горсовет почти год не предпринимает никаких действий для возврата в бюджет указанной суммы, которые были переплачены при покупке здания «Краяна» за 185 млн грн.

Как отмечается, согласно выводам экспертов, рыночная стоимость приобретенного здания для размещения «новой мэрии» на покупке была завышена вдвое.

В пресс-службе подчеркнули, что 9 января 2018 года для возможности обоснования ходатайств об отмене ареста 185 млн грн, которые фактически были перечислены за покупку здания ООО «Девелопмент Элит», последнее и Одесский городской совет заключили договор об изменениях. В соответствии с этими изменениями, цена основного договора была изменена почти вдвое - с 185 млн грн на 90 млн, а переплаченные средства (95 млн грн) продавец должен был вернуть в бюджет города в течение 14 дней.

В апреле 2018 года на основании постановления апелляционного суда был наложен арест на часть этих средств (почти 93 млн грн), в связи с чем «Девелопмент Элит» получило возможность свободно распоряжаться остальной суммой.

Однако выяснилось, что городской совет уже почти год не предпринимает никаких мер для взыскания с «Девелопмент Элит» той части денег, которые не арестованы.

«На запрос прокурора чиновники ответили, что ждут в уголовном производстве приговора, вместо того, чтобы в претензионно-исковом порядке вернуть в бюджет эти средства. Кроме того, интересным и неоднозначным является факт регистрации ООО «Девелопмент Элит» в здании новой мэрии на ул. Косовской, 2д (проданное горсовету здание «Краяна» - ред.), - сообщили в САП.

Также акцентируется, что во время подготовительного судебного производства коллегией суда было отказано прокурору САП в иске о возмещении причиненного вреда. Кроме того, судом отказано в удовлетворении ходатайств о применении к служащим горсовета меры пресечения в виде содержания под стражей. Также суд отказался отстранить подозреваемых от занимаемых должностей.

Как пояснили в мэрии, арест с части средств, уплаченных за «Краян», снят Соломенским райсудом Киева. Такое решение приняли после объяснений представителя «Девелопмент Элит», которое продавало здание и подало ходатайство об отмене ареста.