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В Украине определили дорогие и бюджетные супермаркеты

В Украине определили дорогие и бюджетные супермаркеты
13:26 Сегодня Телеграф по материалам сайта www.epravda.com.ua

Новости Бизнеса: Ценовую политику супермаркетов сравнивали по содержанию "потребительской корзины".

По итогам программы "Менші ціни" были определены самые дорогие и самые дешевые продуктовые магазины страны. При этом разница цен на одни и те же продукты достигает почти две гривны. За стандартный продуктовый набор "потребительской корзины" покупатели могут заплатить от 1461 до 1833 гривны в зависимости от маркета.

Результаты исследования Украинского общества экономических свобод показали, что в тройку бюджетных вариантов для закупок попали "Варус", "Фора" и "АТБ". Одни и те же товарные позиции, но дороже, реализуются в сетях "ЕкоМаркет", "Велика кишеня" и "МегаМаркет". Для сбора информации понадобилась одна неделя, на протяжении которой проверялись цены на 40 популярных продуктов. А сама программа не является рекламой либо антирекламой какого-либо из объектов исследования.

Какая стоимость продуктов по состоянию на 26 марта 2019 года

Авторы этого проекта признаются: проверять ценовую политику и сравнивать цены на одинаковые продукты в супермаркетах разных сетей сложно. На стоимость продукта может влиять расфасовка, производитель и проведение акций. Единственное, что остается покупателю, это быть внимательным при покупке какого-либо продукта, читать сроки реализации, вес на упаковке и состав. А также следить за распродажами различных магазинов.

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Цена, Продукты, Потребительская корзина, Супермаркет, Магазин, Стоимость, Разница.
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