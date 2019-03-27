Цены на нефть поползли вниз

Новости Бизнеса: По результатам торгов на Интерконтинентальной бирже в Лондоне цена на нефть сорта Brent опустилась на 20 центов.

Сегодня баррель "черного золота" стоит 67,77 долларов. Тогда как вчера к полуночи этот же сорт нефти достиг цены в 67,97 долл.

В то же время на Нью-Йоркской товарной бирже баррель нефти WTI стала дешевле на 48 центов. Цена опустилась к отметке 59,45 долларов. Дальнейшее состояние цен на нефть зависит от того, какие факторы появятся и смогут ли они повлиять на рынок. Недавнюю нестабильную торговлю этим ресурсом спровоцировали новости.

На данный момент для формирования дальнейшего курса рынок должен получить данные о запасах нефти от министерства энергетики США. По прогнозам аналитиков, уровень запасов снизится на 1,2 млн баррелей.