Скачать
Среда, 27.03.2019
Порошенко пояснил иск против "1+1": Речь идет о собственниках и олигархах
Порошенко пояснил иск против "1+1": Речь идет о собственниках и олигархах
Стало известно количество украинских избирателей за границей
Стало известно количество избирателей за границей
Роналду прибыл в Барселону
Роналду прибыл в Барселону
Кейт Миддлтон ответила на вопрос о четвертом ребенке
Кейт Миддлтон ответила на вопрос о четвертом ребенке

Упрощенная регистрация ООО, почтового адреса и другие решения Кабмина 27 марта

Упрощенная регистрация ООО, почтового адреса и другие решения Кабмина 27 марта
16:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Кабмин Украины упростил процедуры регистрации ООО, получения почтового адреса и утвердил другие дерегуляции.

Кабинет министров в среду утвердил комплексное постановление, которое позволяет зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью (ООО) онлайн, упростил получение почтового адреса для объектов строительства, а также утвердил ряд других дерегуляций.

"ООО можно теперь создать онлайн за пару минут без специальных знаний. Все необходимые юридические документы (устав, протоколы) будут автоматически сгенерированы программой с учетом потребностей заказчика (ему необходимо будет лишь ответить на несколько вопросов)", – написал после правительственного заседания первый замминистра экономического развития и торговли Максим Нефьодов, уточнив, что онлайн-регистрация заработает через несколько месяцев.

Он добавил, что указанное постановление упрощает получение почтового адреса для объектов недвижимости, поскольку он будет предоставляться автоматически до начала строительства объекта вместе с градостроительными условиями.

"Сейчас в каждом городе есть свой уникальный порядок присвоения адресов после завершения строительства. В большинстве случаев такие порядки наполнены "раритетами" типа разных "талончиков", "списков", "справочек", что благоприятствует коррупции", – пояснил М.Нефьодов.

Помимо этого, постановление устанавливает, что декларация о готовности объекта к эксплуатации для объектов наименьшей сложности (СС1), которая будет подаваться в электронном виде, должна обрабатываться один день автоматически при помощи специального алгоритма, добавил первый замминистра экономразвития.

Документ также позволяет завозить автозапчасти из стран ЕС без сертификации, если они уже сертифицированы в ЕС в соответствии с Женевской конвенцией, а также дает банкам возможность получения доступа к государственным реестрам с целью защиты своих активов.

Документ также касается процедуры контроля морскими экологическими инспекциями Госэкоинспекции за сбрасыванием вод, содержащих загрязняющие вещества, в ходе пребывания во внутренних водах Украины.

"Убираем странные нормы контроля за "баластными водами" суден в портах, а также приводим их в соответствие с требованиями Таможенного кодекса (на границе должны находиться таможенники, а не все, кому это интересно). Это снизит уровень коррупции в экологической сфере", – написал М.Нефьодов.

Кабинет министров Украины в среду также внес изменения в постановление №374 от 26 мая 2005 года "Об утверждении порядка госрегистрации лексредств".

Согласно тексту документа, обнародованному на ведомственном сайте, правительство упростило процедуру госрегистрации (перерегистрации) лекарственных средств, в частности по предоставлению доступа к результатам их клинических исследований и обязало Министерство здравоохранения обнародовать все результаты доклинического изучения и клинических исследований лексредств.

Кроме этого, правительство продлило действие регистрационных удостоверений лексредств, подлежащих закупке международными организациями за средства госбюджета. Кабмин также устранил принцип двойного регулирования относительно предоставления документа GMP для перерегистрации.

Эти изменения позволят обеспечить свободный доступ к информации о препарате и устранить риски, связанные с перебоями в поставках лексредств из-за задержки госрегистрации, вызванной периодом обновления выводов GMP.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кабмин, Правительство Украины, Максим Нефодов, ООО.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 27 марта – Федоров день
02 В Украину ворвется сильный ветер и мокрый снег: синоптики дали "холодный" прогноз погоды
03 Анастасия Петрик поделилась яркими снимками с сестрой
04 Гороскоп на сегодня, 27 марта 2019: все знаки Зодиака
05 Выборы 2019: спецучасткам разрешили самостоятельно напечатать бюллетени
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В украинском порту обнаружили российские ракеты
В украинском порту обнаружили российские ракеты
В Украине разгулялась непогода: какие области засыпало снегом (Фото, видео)
В Украине разгулялась непогода: какие области засыпало снегом
На восстановление Донбасса увеличили финансирование
На восстановление Донбасса увеличили финансирование
Эмили Ратаковски в образе блондинки показала аппетитные формы
Эмили Ратаковски в образе блондинки показала аппетитные формы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь