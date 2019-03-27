Упрощенная регистрация ООО, почтового адреса и другие решения Кабмина 27 марта

Новости Бизнеса: Кабмин Украины упростил процедуры регистрации ООО, получения почтового адреса и утвердил другие дерегуляции.

Кабинет министров в среду утвердил комплексное постановление, которое позволяет зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью (ООО) онлайн, упростил получение почтового адреса для объектов строительства, а также утвердил ряд других дерегуляций.

"ООО можно теперь создать онлайн за пару минут без специальных знаний. Все необходимые юридические документы (устав, протоколы) будут автоматически сгенерированы программой с учетом потребностей заказчика (ему необходимо будет лишь ответить на несколько вопросов)", – написал после правительственного заседания первый замминистра экономического развития и торговли Максим Нефьодов, уточнив, что онлайн-регистрация заработает через несколько месяцев.

Он добавил, что указанное постановление упрощает получение почтового адреса для объектов недвижимости, поскольку он будет предоставляться автоматически до начала строительства объекта вместе с градостроительными условиями.

"Сейчас в каждом городе есть свой уникальный порядок присвоения адресов после завершения строительства. В большинстве случаев такие порядки наполнены "раритетами" типа разных "талончиков", "списков", "справочек", что благоприятствует коррупции", – пояснил М.Нефьодов.

Помимо этого, постановление устанавливает, что декларация о готовности объекта к эксплуатации для объектов наименьшей сложности (СС1), которая будет подаваться в электронном виде, должна обрабатываться один день автоматически при помощи специального алгоритма, добавил первый замминистра экономразвития.

Документ также позволяет завозить автозапчасти из стран ЕС без сертификации, если они уже сертифицированы в ЕС в соответствии с Женевской конвенцией, а также дает банкам возможность получения доступа к государственным реестрам с целью защиты своих активов.

Документ также касается процедуры контроля морскими экологическими инспекциями Госэкоинспекции за сбрасыванием вод, содержащих загрязняющие вещества, в ходе пребывания во внутренних водах Украины.

"Убираем странные нормы контроля за "баластными водами" суден в портах, а также приводим их в соответствие с требованиями Таможенного кодекса (на границе должны находиться таможенники, а не все, кому это интересно). Это снизит уровень коррупции в экологической сфере", – написал М.Нефьодов.

Кабинет министров Украины в среду также внес изменения в постановление №374 от 26 мая 2005 года "Об утверждении порядка госрегистрации лексредств".

Согласно тексту документа, обнародованному на ведомственном сайте, правительство упростило процедуру госрегистрации (перерегистрации) лекарственных средств, в частности по предоставлению доступа к результатам их клинических исследований и обязало Министерство здравоохранения обнародовать все результаты доклинического изучения и клинических исследований лексредств.

Кроме этого, правительство продлило действие регистрационных удостоверений лексредств, подлежащих закупке международными организациями за средства госбюджета. Кабмин также устранил принцип двойного регулирования относительно предоставления документа GMP для перерегистрации.

Эти изменения позволят обеспечить свободный доступ к информации о препарате и устранить риски, связанные с перебоями в поставках лексредств из-за задержки госрегистрации, вызванной периодом обновления выводов GMP.