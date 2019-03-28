Импорт польских кормов в Украину возобновили

Новости Бизнеса: После того, как были зарегистрированы случаи заболеваемости большого рогатого скота на территории Польши, украинская сторона решила остановить импорт кормов.

Начиная с 27 марта снято запрет на импорт польских кормов для животных. Ограничение было введено письмом Главного государственного ветеринарного инспектора Украины.

К приостановлению закупки иностранного продукта украинской стороной подтолкнул зарегистрированный на территории Польши случай заражение чумой большого рогатого скота. Польские производители перестали временно экспортировать свои корма до рассмотрения ситуации. Как выяснилось в ходе расследования, зафиксированные случаи заболевания чумой оказались единичными и не типичными.

Во Всемирной организации защиты зверей также подтвердили, что Республика Польша не является страной с высоким уровнем риска возникновения эпидемии. После разрешения всех вопросов решением Главного ветеринарного инспектора Украины запрет на ввоз польских кормов был отменен. Наличие Международного ветеринарного сертификата у компаний-импортеров подтверждает безопасность продукции.