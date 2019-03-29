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В Госстате посчитали долги по зарплате в Украине

В Госстате посчитали долги по зарплате в Украине
09:41 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Задолженность работникам экономически активных предприятий сократилась на 11,8%.

Задолженность предприятий по выплате заработной платы в Украине в феврале 2019 года сократилась по сравнению с январем на 6,4%, и на 1 марта этого года составила 2,45 миллиарда гривень.

Об этом сообщила Государственная служба статистики. В частности, задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 марта текущего года составила 1,27 миллиарда гривень, что на 11,8% меньше показателя на 1 февраля текущего года. Госстат отмечает, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Госстат сообщает о росте реальной зарплаты в Украине

Как сообщалось, с 1 января 2019 года минимальная заработная плата в Украине увеличилась до 4 173 гривень с 3 723 гривень. Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в феврале 2019 года выросла по сравнению с февралем прошлого года на 20,4% - до 9 429 гривень.

Национальный банк ожидает замедления темпов роста заработных плат в Украине, прогнозируя повышение номинальных зарплат на 16% в 2019 году и на 10% в 2020 году соответственно, или на 7% и 5% - в реальном выражении.

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Зарплата, Госстат, Задолженность по зарплате, Долги по зарплате.
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