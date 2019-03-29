В Украине вводят накопительные пенсии: как все будет происходить

Новости Бизнеса: Согласно нововведениям, у каждого работающего украинца будет свой личный накопительный счет, на который и будут идти пенсионные отчисления.

Пресс-служба Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР)сообщила подробности изменений с пенсионными выплатами, которые могут ввести в ближайшее время.

Разработка проекта закона "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении", вводящего в Украине пенсионную систему второго уровня, завершена. Согласно следующему этапу, его передадут на рассмотрение Рады после утверждения правительством.

В частности, в законопроекте появились нововведения относительно солидарной пенсионной накопительной системы. Запланировано, что каждый работающий украинец будет осуществлять платежи на персональный пенсионный счет, а после выхода на пенсию он сможет получать дополнительные выплаты за счет сделанных взносов. В случае, если владелец счета преждевременно умер, средства с его счета переходят в полной мере его наследникам.

В законопроекте предусмотрено, что управлять пенсионными средствами будут профессиональные компании по управлению активами, которые будут проходить отбор (авторизацию) на прозрачных и конкурентных началах на соответствие самым высоким профессиональным и этическим отраслевым стандартам. У украинцев будет возможность выбирать авторизированный негосударственный пенсионный фонд или компанию по управлению активами, в которых и буде содержать клиент свои накопления.

Отмечается, что законопроекте также указано, что в случае, если владелец счета преждевременно умер, средства с его счета переходят в полной мере его наследникам.

Ранее, вице-премьер-министр Украины Павел Розенко подчеркнул, что введение накопительной системы пенсионного обеспечения не приведет к увеличению размера налогов ни для работников, ни для их работодателей. Розенко также считает целесообразным уже сейчас более активно использовать механизм негосударственного пенсионного страхования, чтобы получать более высокую пенсию в будущем.