Украинцы должны за отопление и горячую воду 22 миллиарда

Новости Бизнеса: В этом году украинцы увеличили долги за коммуналку еще на 22 миллиарда.

Задолженность населения Украины по оплате централизованного отопления и горячего водоснабжения в феврале 2019 года выросла на 10% по сравнению с январем и составила 22 миллиарда гривень.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины. Согласно сообщению, задолженность по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий в феврале по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 7,3% и составила 4,4 миллиарда гривень, задолженность за вывоз бытовых отходов не изменилась и составила 600 миллионов гривень.

Долги за централизованное водоснабжение и водоотвод увеличились на 6,5% и составили 3,1 миллиарда гривень. Долги по оплате за поставку природного газа выросли на 13,4%, - до 33 миллиардов гривень.

По данным Госстата, долг за оплату электроэнергии вырос на 7%, - до 6,1 миллиарда гривень. В феврале украинцы уплатили за электроэнергию 3,5 миллиарда гривень (126,8% начисленных за этот период сумм за счет погашения задолженности за прошлый период).

Также сообщается, что всего в феврале украинцы уплатили за жилищно-коммунальные услуги 14,6 миллиарда гривень, что составило 69,4% начисленных за этот период сумм. Согласно сообщению, в январе-феврале 2019 года с населением было заключено 8,1 тысячи договоров о реструктуризации задолженности на общую сумму 53,2 миллиона гривень. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 31,9 миллиона гривень.