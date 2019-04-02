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Украина значительно увеличила экспорт аграрной продукции

Украина значительно увеличила экспорт аграрной продукции
13:32 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Аграрная и пищевая продукция в общем экспорте Украины составила 43,9%.

Экспорт агропромышленной продукции из Украины в январе-феврале текущего года увеличился на 24,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3,5 миллиарда долларов.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на и.о. министра Ольгу Трофимцеву. "В январе-феврале 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, экспорт продукции аграрного сектора увеличился на 683,8 миллиона долларов США, что составляет 24,4%. Так, сумма экспорта составила 3,5 миллиарда долларов", - говорится в сообщении.

По словам Трофимцевой, аграрная и пищевая продукция в общем экспорте Украины заняла долю 43,9%. При этом больше всего за отчетный период было экспортировано кукурузы (33,6% в общем объеме экспорта аграрной продукции из Украины), масла подсолнечного, сафлорового или хлопкового (20,13%), а также пшеницы и смеси пшеницы с рожью (11,84%).

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Кроме того, отметили в пресс-службе, в первые два месяца текущего года значительными темпами рос экспорт кукурузы - на 528 миллионов долларов, или на 84,4%; пшеницы - почти на 90 миллионов долларов (27,8%); макухи и других твердых отходов, образовавшихся во время получения подсолнечного масла - на 55,8 миллиона долларов (39,7%); семян рапса - на 30,2 миллиона долларов (82,1%); макухи и других твердых отходов соевого масла - на 26,2 миллиона долларов, или в 2,1 раза.

"Если рассмотреть региональную структуру экспорта сельскохозяйственной продукции, то больше всего по итогам двух месяцев этого года мы экспортировали в страны Азии - на 1,38 миллиарда долларов, далее идут страны ЕС - 1,25 миллиарда долларов, страны Африки - 559 миллионов долларов, и страны СНГ - 217 миллионов долларов", - цитирует пресс-служба слова Трофимцевой.

По данным Минагропрода, в десятку крупнейших импортеров украинской агропромышленной продукции в январе-феврале 2019 года вошли Индия с долей 9,6%, Турция - 7,8%, Нидерланды - 7,4%, Испания - 6,7%, Китай - 5,8%, Италия - 3,8%, Польша - 3,3%, а также Германия и Беларусь с долей экспорта 2,9%.

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Экспорт, АПК, Агропродукция, Экспорт Украины.
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