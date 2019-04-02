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Какая стоимость продуктов по состоянию на 2 апреля 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 2 апреля 2019 года

Какая стоимость продуктов по состоянию на 2 апреля 2019 года

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Какая стоимость продуктов по состоянию на 2 апреля 2019 года
16:30 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса: Следите за еженедельным мониторингом цен на главные продукты питания в Украине.

Стоимость продуктов постепенно растет, поэтому среднестатистическому гражданину бывает сложно точно спланировать свой бюджет. Мониторинг рынка продуктов, проводившийся с 26 марта по 2 апреля позволил определить самые актуальные цены на основные продукты питания.

Хлебобулочные изделия:

Цены на хлебобулочные изделия немного выросли:

Средняя цена на батон была - 13,73 грн. На этой неделе цена - 13,80 грн.

Средняя цена на черный хлеб была - 19,70 грн. На этой неделе цена 20,00 грн.

Цена на белый хлеб была 17,54 грн. На этой неделе цена - 17,56 грн

Булка (упаковка 5 штук) была - 14,01 грн. Цена на этой неделе - 14,05 грн.

Кисломолочная продукция:

Цены на кисломолочные продукты немного изменились:

Средняя цена за пакет молока (990 г) была 27,01 грн. На этой неделе молоко можно купить за 27,86 грн.

Цена за пачку масла (200 г) была - 41,75 грн. На этой неделе цена - 41,79 грн.

Сметану (405 г) можно было купить за 22,28 грн. Цена на этой неделе 2,28 грн.

Цена за творог (300 г) была 22,56 грн. На этой неделе цена - 22,81 грн.

Мясо:

Стоимость мяса на этой наделе почти не изменились:

Говядина (1 кг) в среднем стоила - 136,69 грн. Цена на этой неделе - 138,44 грн.

Свинина (1 кг), на предыдущей неделе была 100,95 грн. Новая цена - 100,95 грн.

Средняя цена на сало (1 кг) была - 119,90 грн. На этой неделе цена - 119,90 грн.

Крупы:

Цены на крупы почти не изменились:

Цена за 1 килограмм гречки была - 17,60 грн. Новая цена - 17,52 грн.

Цена на рис (1 кг) была - 29,92 грн. На этой неделе цена - 29,92 грн.

Мука пшеничная (1 кг) стоила - 15,02 грн. На этой неделе цена немного снизилась - 15,07 грн.

Цена за пачку макарон, в среднем была - 13,79 грн. Новая цена - 13,79 грн.

Бакалея:

Стоимость бакалейных товаров немного выросли:

Цена на яйца (10 шт.) была - 28,40 грн. Цена на этой неделе - 28,40 грн.

Цена на подсолнечное масло (1 л.) было - 34,16 грн. На этой неделе цена - 34,00 грн.

За соль (1,5 кг) требовали - 8,16 грн. На этой неделе - 8,34 грн.

Сахар (1 кг) стоил- 14,22 грн. На этой неделе цена - 14,22 грн.

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