Счетная палата указала на неэффективное тарифорегулирование НКРЭКУ

Новости Бизнеса: Тарифная политика в сфере электроэнергетики остается неэффективной.

Тарифная политика в сфере электроэнергетики остается неэффективной, непрозрачной и не отвечает потребностям развития всех предприятий электроэнергетического сектора. Об этом говорится в отчете Счетной палаты Украины, передает УНН.

Так, в отчете говорится о результатах аудита эффективности выполнения Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, (НКРЭКУ) полномочий по госрегулированию деятельности по производству, передаче, распределению и поставке электроэнергии.

Отметим, что ответственным за проведение аудита был член Счетной палаты Игорь Яремчук.

Материалы аудита показали, что НКРЭКУ в 2016-2018 годах обеспечено законное использование средств госбюджета на свою деятельность, но выполнение задач и мероприятий по реализации полномочий в полной мере не обеспечено.

Аудитом установлено, что НКРЭКУ во время тарифорегулирование в сфере электроэнергетики в течение 2016-2018 годов не учитывала интересов и финансовых показателей деятельности всех производителей электроэнергии. При обработке поданных на утверждение обоснованных предложений по величине тарифа различных предприятий ее уменьшали в основном государственным поколениям (АЭС, ГЭС и ГАЭС), а не для частных производителей (ТЭЦ и ТЭС).

Например, для ГП "НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" НКРЭКУ систематически уменьшала величину тарифа почти на треть от рассчитанного предприятиями уровня. В то же время для частных производителей ТЭЦ - не более чем на 10 процентов. Такой искусственно созданный для государственных предприятий дефицит финансов приводил к нехватке средств, необходимых им для закупки ядерного топлива, "замораживанию" заработной платы, оттоку квалифицированных кадров, торможения модернизации и развития производственных мощностей.

Через ценовую и тарифную политику НКРЭКУ в сфере электроэнергетики частных предпринимателей работали в более благоприятных условиях, чем производители государственного сектора.

Государственное регулирование электроэнергетики в полной мере соответствовало требованиям действующему законодательству. НКРЭКУ не обеспечено надлежащей разработки и принятия регуляторных и нормативно-правовых актов. В 2016 году они разработаны 50 (планировалось 78). При этом, утверждены и вступили в силу только 33 из 50 актов. В 2017 году планировалось разработать и принять 114 актов, не принято ни одного.

Отметим, что в 2018 году тоже не выполнено запланированных показателей. Кроме того, НКРЭКУ не принято ни одного решения о переходе лицензиатов по передаче электрической энергии местными электрическими сетями и лицензиатам по поставке электрической энергии по регулируемому тарифу до стимулирующего тарифообразование.