В Кабмине предложили ввести страхование от рака

Новости Бизнеса: Правительство Украины рассмотрит вопрос введения госстрахования находящихся в зоне риска онкозаболеваний граждан.

Начиная с 2020 года в Украине необходимо внедрить механизм гарантирования финансирования лечения онкологических заболеваний, возможно, через государственное страхование людей, находящихся в зоне риска, предложил премьер министр Владимир Гройсман.

"Я считаю, что, по крайне мере, с 2020 года надо внедрить механизм гарантирования человеку получения всего финансирования на лечение, возможно, через механизм страхования, даже государственного страхования. Застраховать каждого гражданина Украины, который в зоне риска от онкологического заболевания", - сказал премьер на заседании Кабинета министров среду.

При этом он отметил, что это может сделать Национальная служба здоровья Украины.

"Надо найти механизм каким образом таких людей защитить. Время у нас есть", - подчеркнул В.Гройсман