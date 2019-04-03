Выборы Президента 2019
Скачать
Среда, 03.04.2019
Полторак отметил важность кораблей НАТО в Одессе
Полторак отметил важность кораблей НАТО в Одессе
Порошенко не будет проводить дебаты с Зеленским на стадионе
Порошенко не будет проводить дебаты с Зеленским на стадионе
Заря – Динамо 2:3. Видео голов и обзор матча
Заря – Динамо 2:3. Видео голов и обзор матча
Неожиданный дуэт: Тина Кароль и "Бумбокс" выпустят совместную песню
Неожиданный дуэт: Тина Кароль и "Бумбокс" выпустят совместную песню

Бизнес вернул в Украину $485 млн иностранных инвестиций

Бизнес вернул в Украину $485 млн иностранных инвестиций
20:58 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Отечественный бизнес в 2018г вернул в Украину $0,5 млрд в виде иностранных инвестиций.

Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ), осуществленных за счет средств отечественного происхождения, в 2018 году составил $485 млн по сравнению с $270 млн в 2017 году, такую оценку так называемых round tripping инвестиций (предварительно выведенные за границу средства украинского бизнеса) опубликовал Нацбанк Украины в среду.

Регулятор отметил, что указанная сумма составляет 20,6% от общего объема ПИИ в Украину в 2018 году, тогда как в 2017 году доля round tripping инвестиций была вдвое ниже – 10,4%, а в 2016 году – 4,1%.

Центробанк уточняет, что из указанных $485 млн в банки было инвестировано $106 млн (годом ранее – $54 млн). Round tripping инвестиции в другие сектора в минувшем году составили $379 млн ($216 млн). Из них около трех четвертей – в акционерный капитал, а четверть – как кредиты прямого инвестора.

В целом в течение 2010-2018 гг. объем средств резидентов, которые были выведены за границу, а затем возвращены в Украину как иностранные инвестиции, составил $8,4 млрд, или 22% от общего объема ПИИ за этот период.

По данным НБУ, такие операции украинский бизнес преимущественно осуществлял через Кипр ($4,1 млрд), Нидерланды ($1,54 млрд), Швейцарию ($0,53 млрд) и Австрию ($0,48 млрд).

Центробанк отмечает, что наибольшие объемы round tripping инвестиций наблюдались в течение 2010-2013 гг., когда они составляли около трети от общего объема ПИИ.

"В 2014-2015 гг. после политических изменений и начала военных действий на Востоке по таким операциям, наоборот, произошел отток средств из Украины. В 2016-2018 гг. чистый приток средств по таким операциям постепенно восстановился", – говорится в сообщении.

Национальный банк публикует данные по round tripping инвестиций ежегодно.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НБУ, Инвестиции, Центробанк, ПИИ, Объем прямых иностранных инвестиций.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Команда Зеленского выдвинула ряд требований к Порошенко
02 Гороскоп на сегодня, 3 апреля 2019: все знаки Зодиака
03 До 15° тепла и снег с дождем: в Украине немного похолодает
04 Поздравления с Днем рождения своими словами 3 апреля
05 Приметы и обряды на 3 апреля – Кирилл Катаник, Фомин день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
&quot;Даю вам 24 часа&quot;: Зеленский вызвал Порошенко на дебаты
"Даю вам 24 часа": Зеленский вызвал Порошенко на дебаты
В НАТО назвали ключевой момент в ситуации с ДРСМД
В НАТО назвали ключевой момент в ситуации с ДРСМД
Доходы населения Украины выросли на более 21%
Доходы населения Украины выросли на более 21%
По-королевски изысканно: королева Летиция в очередной раз очаровала мир своим образом
По-королевски изысканно: королева Летиция в очередной раз очаровала мир своим образом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь