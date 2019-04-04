Россия шантажирует Украину на миллиарды евро

Новости Бизнеса: Россия шантажирует Украину на €2,3 миллиарда.

Немецкая сторона лукавит, когда говорит, что Москва сохранит, как обещала Берлину, транзит газа по украинской территории после введения в эксплуатацию Nord Stream 2. К такому выводу пришел корреспондент немецкого таблоида Bild Юлиан Репке, в распоряжении которого оказался документ федерального Министерства иностранных дел "для служебного пользования".

"Утверждение федерального правительства о том, что Москва имеет гарантию поставок газа параллельно с Nord Stream 2, является откровенно ложным утверждением", - рассказал в разговоре с изданием один дипломат.

В немецком правительстве постоянно говорят о том, что президент РФ Владимир Путин пообещал канцлеру ФРГ Ангеле Меркель в августе прошлого года непрерывный транзит газа через Украину параллельно с эксплуатацией Nord Stream 2, до окончания строительства которого осталось всего несколько месяцев. В январе министр иностранных дел Гайко Маас радовался тому, что "президент Путин взял на себя обязательства продолжить транзит природного газа через Украину".

Но конфиденциальный документ МИД ставит под сомнение заявления Меркель и Мааса, говорится в статье. Автор ссылается на переговоры между Европейской комиссией, Россией и Украиной, во время которых Кремль назвал три условия для продолжения транзита газа через территорию Украины: корректировка Договора о транзите 2009 года, уступки со стороны Украины в том, что касается выполнения решения Стокгольмского арбитражного суда; прекращение украинских попыток обеспечить судебное разбирательство в арбитражах третьих государств.

То, что внешне выглядит безобидным, на самом деле является вопиющим, ведь Арбитражный суд Стокгольма присудил государственный "Газпром" в марте 2018 года к €2,3 млрд в качестве возмещения ущерба "Нафтогазу Украины" за недоставленные объемы газа. С тех пор Украина пытается вернуть деньги от российского газового гиганта. Таким образом, Москва требует как предпосылку даже ведения переговоров по переподписанию контракта о транзите, чтобы Киев отказался от попыток вернуть свои деньги. "Говоря просто: Россия шантажирует Украину на несколько миллиардов евро!" - пишет автор, напоминая, что транзит российского газа дает ВНП Украины почти 3% доходов. То есть, не существует и не может существовать никаких "обещаний" относительно продления транзита.

Еврокомиссия в целом разделяет точку зрения Украины относительно того, что не должно быть никаких "предпосылок". Брюссель направил России предложение относительно объемов транзита газа Украины до 2020 года. Обсуждаются 60 млрд кубометров гарантированного газа ежегодно и 30 млрд возможных дополнительных. Россия не ответила на этот запрос до настоящего времени.

В ответ на запрос Bild МИД признало, что до сих пор не была достигнута договоренность о транзите газа через Украину с вводом в эксплуатацию Nord Stream 2. С января Россия вообще блокирует какие бы то ни было переговоры. 1 апреля "Газпром" отчитался, что проложил по дну Балтийского моря уже 915 километров труб, что составляет около 37% от общей длины газопровода.