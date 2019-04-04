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На украинских АЗС дорожает автогаз

На украинских АЗС дорожает автогаз
13:23 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Бизнеса: По состоянию на 4 апреля средние цены на сжиженный газ в Украине выросли до 12,79 гривни за литр.

Ряд сетей АЗС в Украине с 3 по 4 апреля повысили цены на сжиженный газ, который используется в качестве автомобильного топлива, на 10-70 копеек за литр.

Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного мониторинга рынка моторного топлива.

Так, в сети UPG газ подорожал на 20 копеек за литр, до 12,40 гривни. На станциях Shell в Киеве цена выросла на 20 копеек за литр, до 12,89 гривни, а на Glusco – на 40 копеек за литр, до 12,75 гривни. В сети BVS стоимость повысили на 10 копеек за литр, до 12,59 гривни.

Украина нарастит добычу сжиженного газа в 2020 году

По состоянию на 4 апреля средние цены на сжиженный газ в Украине выросли до 12,79 гривни/литр.

Как сообщалось, в октябре 2018 года цена на автогаз на АЗС в Украине достигла рекордных 16,99 гривни за литр. После этого цены начали снижаться и к середине февраля достигли 10,3 гривни/литр.

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АЗС, Сжиженный газ, Заправки.
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