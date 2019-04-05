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В МЭРТ прокомментировали решение ВТО по спору о транзите товаров через Россию

В МЭРТ прокомментировали решение ВТО по спору о транзите товаров через Россию
18:40 Сегодня Телеграф УНН

Новости Бизнеса: Советник министра отметила, что заявление о "трех проигранных делах в ВТО" - преждевременное и не соответствует действительности.

Решение ВТО об отсутствии нарушений со стороны Российской Федерации по делам о транзитных ограничение означает, что действия Украины в торгово-экономической сфере, направленные на противодействие агрессии РФ, абсолютно оправданными. Об этом УНН сообщила советник министра экономического развития и торговли Украины Роксолана Пидласа.

"Такие выводы группы экспертов одновременно означают, что все действия Украины в торгово-экономической сфере, направленные на противодействие агрессии Российской Федерации, является безусловно оправдаными в глазах международного права и международного сообщества (санкции, эмбарго, ограничения в сфере валютно-финансового регулирования и все остальные ограничения)", - отметила Пидласа.

По ее словам, именно эти ограничения являются предметом рассмотрения инициированного Российской Федерацией против Украины "санкционной дела" DS 525, где РФ утверждает, что Украина нарушила свои обязательства, когда наложила ограничения на импорт российских товаров.

Ограничение транзита товаров через территорию РФ: Украина проиграла спор в ВТО
Ограничение транзита товаров через территорию РФ: Украина проиграла спор в ВТОЧитать полностью

"Также стоит отметить, что Группа экспертов ВТО признала: Украина доказала бы, что введенные меры РФ по ограничению транзитного движения не соответствуют обязательствам в рамках ВТО, если бы такие меры были введены не во время "чрезвычайных обстоятельств в международных отношениях", - добавила Пидласа.

Сейчас Минэкономразвития изучает материалы дела и разрабатывает стратегию дальнейшей защиты интересов Украины в рамках ВТО.

"Для ВТО естественным является двух-этапное рассмотрение споров: группой экспертов и Апелляционным органом. Обращение к апелляционному органу является устоявшейся практикой", - отметила Пидласа.

По ее словам, два дела сейчас рассматривает апелляционный орган: Украина против РФ об ограничении на импорт вагонов и стрелочных переводов, а также РФ против Украины относительно антидемпинговых пошлин по нитрату аммония. Результат рассмотрения пока неизвестен.

Кроме того, как отметила советник министра, в деле по вагонам и железнодорожном оборудованию группа ВТО признала, что РФ нарушила свои обязательства в рамках ВТО, когда отказалась признавать сертификаты соответствия, выданные в Беларуси и Казахстане.

Напомним, с 1 января 2016 РФ ввела ограничения транзитного движения по автомобильным и железнодорожными путями с территории Украины через территорию РФ в Республику Казахстан, а с 1 июля 2016 и в Кыргызстан.

В 2017 году Украина направила в ВТО требование о создании группы экспертов в рамках дела о многочисленных ограничениях транзита через территорию Российской Федерации.

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Россия, ВТО, МЭРТ, Транзит товаров, Роксолана Пидласа.
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