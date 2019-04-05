За два месяца товарооборот между Украиной и Турцией вырос на 28%

Новости Бизнеса: Товарооборот между Украиной и Турцией увеличился на 28% за два месяца этого года.

Турецкая Республика остается одним из основных партнеров Украины в области АПК. В прошлом году Турция заняла 6-е место среди стран, в которые больше всего экспортируется украинская агропродовольственной продукции (экспорт составил 1 182 700 000 долл. США), и 3-е место среди стран, с которыми Украина ее импортирует (импорт составил 382,1 млн долл. США). Об этом заявила и.о. Министра аграрной политики и продовольствия Украины Ольга Трофимцова во время встречи с чрезвычайным послом Республики Турция в Украине Ягмур Ахметом Гюльдере, передает УНН.

Она добавила, что товарооборот между странами в 2018 году уменьшился на 3,9%, по сравнению с 2017 г. Однако, уже через два месяца этого года он составил 356 600 000 долл. США и вырос на 28% за счет увеличения экспорта на 18%.

Главными темами встречи стало сотрудничество в лесной отрасли, ветеринарной и фитосанитарной, а также вопрос экспорта украинского картофеля в Турцию.

Со своей стороны господин Посол подчеркнул, что Украина для Турции является важным стратегическим партнером и внешнеторговое сотрудничество между странами имеет большой потенциал.

"Сегодня на повестке дня стоит продолжение переговоров по Соглашению о зоне свободной торговли между нашими странами. Я убеждена, подписание такого соглашения даст дополнительный импульс для развития двусторонних отношений не только в торговой плоскости, но и в развитии совместных инвестиционных проектов между Украиной и Турцией. Усиление двустороннего сотрудничества на политическом и экономическом уровне между сильными партнерами в Черноморском регионе должно быть для нас в приоритете", - отметила Ольга Трофимцова.