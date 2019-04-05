Климкин о проигрыше Украины в ВТО: Иногда стоит все же прислушиваться к МИД

Новости Бизнеса: Украинская сторона проиграла спор России в ВТО, поскольку не прислушивалась к МИД по стратегии и тактике, считает Климкин.

Украина проиграла спор во Всемирной торговой организации (ВТО) относительно ряда ограничительных мер на транзитные перевозки товаров автомобильным и железнодорожным транспортом, введенных РФ в период между 2014-2016 годами, поскольку не прислушивалась в вопросах стратегии и тактики к собственным дипломатам, считает министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Спрашивают, почему Украина проиграла спор в ВТО. Без саморекламы для нашей дипломатической команды могу сказать, что иногда стоит все же прислушиваться к МИД и по стратегии, и по тактике (смайл "злой")", - написал П.Климкин в своем аккаунте в соцсети Твиттер в пятницу вечером.

Питають, чому Україна програла суперечку у СОТ. Без самореклами для нашої дипломатичної команди можу сказати, що іноді варто все ж таки дослухатися до МЗС і щодо стратегії, і щодо тактики — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 5 апреля 2019 г.

В деле DS512 Украина оспаривала ряд ограничительных мер на транзитные перевозки товаров автомобильным и железнодорожным транспортом, введенных РФ в период между 2014-2016 годами Украина указывала на несоответствие ограничений принципу свободы транзита, а также иным обязательствам, принятым РФ в рамках ВТО. Россия же сослалась на норму ГАТТ, позволяющую предпринимать исключительные действия в целях защиты существенных интересов безопасности.

Проанализировав обстоятельства дела, третейская группа установила, что действия России удовлетворяют всем требованиям для применения ограничений, следовательно, Россия не нарушала обязательств, принятых при вступлении в ВТО.

В своей жалобе в ВТО Украина оценила сокращение экспорта украинских товаров на рынки стран Центральной, Средней Азии и Кавказа в первом полугодии 2016 года из-за таких действий РФ в 35,1%, в том числе в Казахстан - на 45,5%.