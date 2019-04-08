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Стоимость электроэнергии в Украине в четыре раза ниже, чем в Европе

Стоимость электроэнергии в Украине в четыре раза ниже, чем в Европе
16:43 Сегодня Телеграф www.unian.net telegraf.com.ua

Новости Бизнеса: Тариф на электроэнергию для населения в Украине почти в четыре раза ниже, чем в соседних странах Европы, и составляет 1,28 грн за 1 кВт-ч.

Соответствующий сравнительный отчет опубликовала на своем сайте Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Согласно обнародованной информации, тариф на электрическую энергию для населения в Украине составляет 1,28 грн за кВт-ч, жители соседней Чехии платят в пять раз больше, а именно 6,8 грн за кВт-ч, жители Словакии - 5,84 грн за кВт-ч (в 4,5 раза), Польши - 4,86 грн за кВт-ч (в 3,5 раза), Румынии - 4,21 грн за кВт-ч (в 3,5 раза больше).

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При этом отмечается, что среднемесячное потребление электроэнергии в Украине составляет 164 кВт-ч, что почти в два раза меньше, чем в странах ЕС (304 кВт-ч). Также отмечается, что показатель перерывов в энергоснабжении в 2018 году в Украине выше, чем в отмеченных странах. Так, например, плановые отключения в Украине в три раза длительнее и составляют 455 минут. В то же время, продолжительность внеплановых отключений в нашей стране в шесть раз больше, чем в ЕС - 696 минут и 102 минуты соответственно.

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Ранее стало известно, что украинские потребители в 2018 году получили более 2,3 млн грн компенсации за перерывы в поставках электроэнергии, превышающие пределы установленных временным лимитом, что в 18 раз больше суммы компенсации за 2017 год - 117 тыс. грн.

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