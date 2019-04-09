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Нефть продолжает дорожать, Brent выросла до $71,18

Нефть продолжает дорожать, Brent выросла до $71,18
09:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Нефть продолжает дорожать, Brent выросла до $71,18 за баррель.

Цены на нефть продолжают расти во вторник после подъема по итогам предыдущей сессии до максимумов за 5 месяцев на фоне усиления геополитической напряженности.

В центре внимания рынка - эскалация военного конфликта в Ливии, а также решение президента США Дональда Трампа внести иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) в список террористических организаций.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК составляет $71,18 за баррель, что на $0,08 (0,11%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. В понедельник эти контракты выросли в цене на $0,76 (1,08%) - до $71,1 за баррель, самого высокого значения с 7 ноября.

Фьючерс на WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,11 (0,17%) - до $64,51 за баррель. По итогам торгов в понедельник контракт вырос в цене на $1,32 (2,09%) - до $64,4 за баррель, что является максимумом с 31 октября.

Цены на нефть превысили 70 долларов
Цены на нефть превысили 70 долларовЧитать полностью

"Санкции в отношении Ирана и Венесуэлы, конфликт в Ливии, а также сокращение добычи Саудовской Аравией, дополняющее список геополитических факторов, - все это нивелирует влияние технических индикаторов, указывающих на перепроданность нефтяного рынка", - отмечает аналитик Oanda Asia Pacific в Сингапуре Джеффри Хэлли.

Индекс относительной силы (relative strength index, RSI, 14-дневный) для WTI, оценивающий, насколько быстрым является рост или падение цен, поднялся до 77 пунктов. Значение индекса выше 70 пунктов говорит о перепроданности рынка.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил в интервью Bloomberg TV в понедельник, что ОПЕК по-прежнему сфокусирована на сокращении запасов нефти, которые пока "слишком высоки" и превышают средний уровень за пять лет на 70-80 млн баррелей.

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Нефть, ОПЕК, Brent, Цена на нефть.
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