Кабмин запретил отключение электричества стратегическим объектам

Новости Бизнеса: Кабмин запретил ограничивать поставки электричества стратегическим объектам в сфере телекоммуникаций и связи.

Кабинет министров Украины запретил осуществлять ограничения и отключения энергоснабжения объектам государственной собственности, имеющим стратегическое значение для экономики и безопасности страны в сфере телекоммуникаций и связи.

Соответствующее постановление правительства (№300 от 25 марта 2019 года) о внесении изменений в "Порядок обеспечения поставки э/э защищенным потребителям" опубликовано в правительственном издании "Урядовый курьер" 9 апреля.

Как сообщалось, с 4 апреля в ряде населенных пунктов Луганской области из-за обесточивания объектов Концерна радиосвязи, радиовещания и телевидения (РРТ) было частично отключено украинское телерадиовещание.