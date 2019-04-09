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Языком цифр: как вырастут доходы местных бюджетов

Языком цифр: как вырастут доходы местных бюджетов
14:21 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Бизнеса: Собственные доходы местных бюджетов в 2019 году вырастут до 267 млрд грн.

Вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко заявил, что собственные доходы местных бюджетов Украины в 2019 году вырастут до 267 млрд грн, передает пресс-служба Кабинета министров.

«Если говорить языком цифр: собственные доходы местного самоуправления в 2014 году, до начала реформы, составляли около 70 млрд грн, на конец 2015 года - почти 100 млрд грн. И все говорили - это уже окончательное достижение. Но, на конец 2016 года - 147 млрд грн, 2017-го – 193 млрд грн, 2018-го – 234 млрд грн, на конец 2019 года ожидаем 267 млрд грн», - цитирует Зубко пресс-служба правительства.

По его словам, помимо роста местных бюджетов и государственной поддержки на инфраструктуру, сельскую медицину и образование, местное самоуправление финансово поддерживает и Европа. Так, в 2018 году началась реализация 70 региональных проектов за средства Европейского Союза в рамках Программы поддержки секторальной политики Украины. Общая сумма финансирования составляет более 600 млн грн.

Как сообщалось, по данным ГФС, поступления платежей в местные бюджеты в 2018 году выросли по сравнению с 2017 годом на 21,6% - до 230,5 млрд грн.

Напомним, глава Минрегионразвития Зубко указал в е-декларации за 2018 год почти 1,6 млн доходов.

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Все по теме:

Бюджет, Кабмин, Геннадий Зубко, Местные бюджеты, Минрегионразвития, ГФС.
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