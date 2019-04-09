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Посол Йованович в МИД Украины обсуждала реформирование ОПК

Посол Йованович в МИД Украины обсуждала реформирование ОПК
16:55 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Бизнеса: В украинском МИД отметили важность поддержки США в реформировании оборонно-промышленного комплекса.

В Министерстве иностранных дел отметили важность поддержки США в вопросе реформирования оборонно-промышленного комплекса Украины.

Как говорится в сообщении МИД Украины, заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок и посол США в Украине Мари Йованович обсудили политику в сфере безопасности и оборонное взаимодействие стран в контексте противодействия российской агрессии.

”Были скоординированы действия в деле продвижения евроатлантической интеграции Украины. В этом контексте американская сторона подтвердила свою неизменную поддержку европейского выбора Украины и заверила в том, что Соединенные Штаты и в дальнейшем будут оказывать активную помощь в укреплении обороноспособности Украины на основе стандартов НАТО и усиления демократических институтов и верховенства права”, - говорится в сообщении.

В то же время Божок отметил «важность лидерства Соединенных Штатов в дальнейшей мобилизации и координации международной поддержки Украины, как в вопросах защиты суверенитета и территориальной целостности, так и реализации внутренних реформ в Украине, в частности в области ОПК».

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Все по теме:

США, МИД Украины, ОПК, Оборонка, Мари Йованович.
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