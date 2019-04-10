ГФС разрешила проводить кассовые операции через смартфон

Новости Бизнеса: В экспериментальном проекте ГФС разрешила использовать смартфоны для регистрации расчетных операций вместо кассовых аппаратов.

Государственная фискальная служба включила в Государственный реестр регистраторов расчетных операций (РРО) 8 программных и программно-технических комплексов, из которых некоторые позволяют осуществлять расчетные операции при помощи персональных компьютеров, планшетов и смартфонов.

Об этом сообщает в среду пресс-служба ГФС.

"Государственной фискальной службой Украины включены в Государственный реестр регистраторов расчетных операций 8 новейших моделей программных/программно-технических комплексов, предназначенных для регистрации расчетных операций, которые принимают участие в экспериментальном проекте", - говорится в сообщении.

В перечень вошли модели 7 отечественных компаний и система "E-Receipt (e-Чек) электронный чек", которую разработала Государственная фискальная служба. Эта бесплатная для пользователей система может применяться для регистрации расчетных операций. Функциональные компоненты системы E-Receipt позволяют продавцу применять персональные компьютеры, планшеты, смартфоны для регистрации расчетных операций и передавать отчетную информацию (чеки, z-отчеты) в ГФС. E-Receipt может интегрироваться с другими системами ГФС и бухгалтерскими программами пользователя.

Все 8 моделей программных/программно-технических комплексов будут применять участники экспериментального проекта по внедрению инновационных технологических решений для регистрации расчетных операций в сфере торговли (в том числе интернет-торговли), общественного питания, купли-продажи иностранной валюты, торговли через автоматы по продаже товаров (услуг), предоставления услуг по приему наличности для дальнейшего перевода, по перевозке пассажиров и т.п. Эти модели предлагаются к эксплуатации в тестовом режиме всем субъектам хозяйствования, которые проявили заинтересованность относительно участия в экспериментальном проекте.

Экспериментальный проект буде длиться до 31 декабря 2019 года. По его результатам Министерство финансов примет решение относительно новейших моделей: будут ли они подлежать снятию с регистрации, или будут рекомендованы к промышленной эксплуатации.