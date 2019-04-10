ГФС напомнила репетиторам о сроках подачи декларации о доходах

Новости Бизнеса: Лицам, которые занимаются репетиторством в Украине нужно будет до 2 мая задекларировать доходы и оплатить налоговые обязательства до 1 августа.

Государственная фискальная служба Украины напомнила, что лицам, которые оказывают услуги репетиторства, должны задекларировать доходы до 2 мая, а оплатить налоговые обязательства - до 1 августа.

В ведомстве отмечается, что если преподаватель, который предоставляет услуги репетиторства, но не является физическим лицом-предпринимателем, обязан подать налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах до 2 мая 2019 года по месту налогового адреса (регистрации) или онлайн с использованием электронной подписи.

Сообщается, что доходы от репетиторства облагаются налогом на доходы физических лиц по ставке 18%. Кроме того, из указанных доходов уплачивается военный сбор по ставке 1,5%. Сумму налоговых обязательств по налогу на доходы физических лиц и военного сбора, указанную в годовой налоговой декларации, репетиторы должны уплатить до 1 августа 2019 года.

В понятие "репетиторство" входит:

подготовка детей к школе,

подготовка детей к поступлению в учебные заведения,

подготовка детей к независимому тестированию,

обучение по любым предметам,

написание рефератов,

выполнение контрольных,

курсовых и дипломных работ.

В Минобразования напомнили, что для первоочередного зачисления ребенка в первый класс по месту жительства подтвердить место проживания можно не только регистрацией, но и рядом других документов. Теперь каждый ребенок может пойти в школу, ближайшую к его месту проживания, закрепленную за этой территорией – без всяких тестов, собеседований или других испытаний.