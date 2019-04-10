Скачать
Среда, 10.04.2019
Порошенко успешно и бесплатно сдал анализы VADA
Порошенко успешно и бесплатно сдал анализы VADA
Помпео о выборах в Украине: Будем работать с тем, кто на них победит
Помпео о выборах в Украине: Будем работать с тем, кто на них победит
Украина - Хорватия: видеотрансляция матча 10 апреля
Украина - Хорватия: видеотрансляция матча 10 апреля
В актерском составе сериала "Корона" пополнение: кто сыграет принцессу Диану
В актерском составе сериала "Корона" пополнение

Изменен механизм компенсации за трудоустройство лиц с инвалидностью

Изменен механизм компенсации за трудоустройство лиц с инвалидностью
17:53 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Бизнеса: Кабмин урегулировал компенсации работодателям за трудоустройство лиц с инвалидностью.

Кабинет министров Украины урегулировал механизм финансирования компенсации работодателям затрат в случае трудоустройства лиц с инвалидностью.

"Правительство приняло постановление "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета министров Украины", которым урегулирован механизм финансирования мер содействия занятости лиц с инвалидностью за счет средств Фонда социальной защиты людей с инвалидностью", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства социальной политики.

Определено, что суммы административно-хозяйственных санкций и пени за невыполнение норматива рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью могут использоваться для финансирования компенсаций работодателям ряда затрат.

В частности, речь идет о компенсации единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за трудоустройство безработных граждан с инвалидностью, в том числе, которые недостаточно конкурентоспособны на рынке труда; на оплату труда за трудоустроенных безработных внутренне перемещенных лиц с инвалидностью (но не выше среднего уровня заработной платы, сложившегося в соответствующем регионе за прошлый месяц); переподготовки и повышения квалификации трудоустроенных безработных переселенцев с инвалидностью.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Правительство, Кабмин, Трудоустройство, Инвалидность.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Елена Кравец из "Квартал 95" просит о помощи
02 "Олимпийский" получил запросы на дебаты от кандидатов в президенты
03 Гороскоп на сегодня, 10 апреля 2019: все знаки Зодиака
04 До +20 и дожди с грозами: в Украине будет тепло, но дождливо
05 Приметы и обряды на 10 апреля – День Иллариона
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
До +20 и дожди с грозами: в Украине будет тепло, но дождливо
До +20 и дожди с грозами: будет тепло, но дождливо
Холодницкий уйдет в отставку только в двух случаях
Холодницкий уйдет в отставку только в двух случаях
Президент утвердил программу &quot;Украина - НАТО&quot; на 2019 год
Президент утвердил программу "Украина - НАТО"
СМИ: Принц Уильям изменял Кейт Миддлтон с ее лучшей подругой
СМИ: Принц Уильям изменял Кейт Миддлтон с ее лучшей подругой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь