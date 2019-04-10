Изменен механизм компенсации за трудоустройство лиц с инвалидностью

Новости Бизнеса: Кабмин урегулировал компенсации работодателям за трудоустройство лиц с инвалидностью.

Кабинет министров Украины урегулировал механизм финансирования компенсации работодателям затрат в случае трудоустройства лиц с инвалидностью.

"Правительство приняло постановление "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета министров Украины", которым урегулирован механизм финансирования мер содействия занятости лиц с инвалидностью за счет средств Фонда социальной защиты людей с инвалидностью", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства социальной политики.

Определено, что суммы административно-хозяйственных санкций и пени за невыполнение норматива рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью могут использоваться для финансирования компенсаций работодателям ряда затрат.

В частности, речь идет о компенсации единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за трудоустройство безработных граждан с инвалидностью, в том числе, которые недостаточно конкурентоспособны на рынке труда; на оплату труда за трудоустроенных безработных внутренне перемещенных лиц с инвалидностью (но не выше среднего уровня заработной платы, сложившегося в соответствующем регионе за прошлый месяц); переподготовки и повышения квалификации трудоустроенных безработных переселенцев с инвалидностью.