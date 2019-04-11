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Цены на нефть упали: названа причина

Цены на нефть упали: названа причина
09:53 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: Нефть дешевеет после подъема цен до максимумов за 5 месяцев, Brent на уровне $71,46 за баррель.

 Цены на нефть опускаются в четверг после подъема накануне до максимумов более чем за пять месяцев.

Данные о существенном росте запасов нефти в США, опубликованные в среду, сдержали подъем рынка, поддерживавшийся информацией о продолжающемся сокращении добычи странами ОПЕК.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 составляет $71,46 за баррель, что на $0,27 (0,38%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. В среду эти контракты выросли в цене на $1,12 (1,59%) - до $71,73 за баррель, максимума с 7 ноября прошлого года.

Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,3 (0,46%) - до $64,31 за баррель. По итогам торгов в среду контракт вырос в цене на $0,63 (0,98%) - до $64,61 за баррель, что является самым высоким значением с 31 октября.

Запасы нефти в США выросли третью неделю подряд - на 7,03 млн баррелей, до максимального уровня с ноября 2017 года, сообщило в среду Минэнерго.

Производство нефти в США осталось на рекордном уровне предыдущей недели - 12,2 млн баррелей в сутки (б/с). Экспорт нефти из страны уменьшился по итогам третьей недели подряд, до минимума с января.

Тем временем, запасы бензина в США упали за неделю на 7,71 млн баррелей, максимальными темпами с сентября 2017 года, запасы дистиллятов уменьшились на 116 тыс. баррелей, сообщило Минэнерго.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали увеличение запасов нефти в США за неделю на 2,8 млн баррелей, снижение запасов бензина на 1,9 млн баррелей и дистиллятов - на 1,5 млн баррелей.

"Хотя по-прежнему остается потенциал для повышения стоимости нефти и подъема WTI до $65 за баррель, психологически важной отметки, рост цен будет провоцировать увеличение добычи американскими производителями сланцевой нефти", - отмечает аналитик по сырьевому сектору Samsung Futures в Сеуле Ким Кванграе.

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"Нефтяному рынку будет все труднее расти с учетом того, насколько существенно уже повысились цены с начала года", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Страны ОПЕК в марте снизили добычу по сравнению с февралем на 534 тыс. баррелей в сутки - до 30,02 млн б/с, говорится в отчете картеля, опубликованном в среду.

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Нефть, WTI, ОПЕК, Brent, Цена на нефть.
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