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Четверг, 11.04.2019
В НБУ прокомментировали рост цен в марте
В НБУ прокомментировали рост цен в марте
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В НБУ прокомментировали рост цен в марте

В НБУ прокомментировали рост цен в марте
12:00 Сегодня Телеграф УНН Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: В Национальном банке прокомментировали мартовскую инфляцию.

Фактический показатель инфляции в марте практически соответствовал траектории прогноза Национального банка. Об этом говорится в сообщении регулятора.

"Рост цен в Украине продолжает замедляться. Если в прошлом году инфляция впервые за пять лет уменьшилась до однозначного уровня (9,8%), то по итогам марта 2019 годовые темпы роста цен сократились уже до 8,6%. Такая динамика вполне соответствует прогнозу Национального банка", - говорится в нем.

В марте, в частности, замедлилось подорожание непродовольственных товаров (бытовая техника, мебель, фармацевтическая продукция и т.п.), сырых продуктов питания, в частности, овощей борщового набора, а также продуктов питания с высокой степенью обработки.

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Значительное влияние на замедление инфляции имели жесткая монетарная политика НБУ и укрепление гривны.

Нацбанк отмечает, что и в дальнейшем будет направлять свою политику на снижение темпов роста цен и достижение среднесрочной цели по инфляции в 5% ± 1 п.п.

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НБУ, Инфляция, Рост цен, Рост инфляции.
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