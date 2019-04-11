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Еврокомиссия: Северный поток-2 заработает через два-три года

Еврокомиссия: Северный поток-2 заработает через два-три года
15:58 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: Россия вернется к переговорам о транзите газа через Украину с 2020 года, поскольку газопровод "Северный поток-2" не заработает еще несколько лет.

В Еврокомиссии считают, что Россия вернется к переговорам о транзите газа через Украину с 2020 года, ведь газопровод "Северный поток-2" не заработает еще несколько лет.

Как заявил директор по вопросам внутреннего энергетического рынка главного директората "Энергетика" Еврокомиссии Клаус-Дитер Борхардт, транзит через Украину со следующего года сохранится.

Отвечая на вопрос о возможности того, что российская сторона не вернется к переговорам в трехстороннем формате с участием Украины и Еврокомиссии, он сказал: "Нет, я так не думаю, потому что они вернутся. Наш аргумент заключается в том, что "Северный поток-2" не заработает вовремя".

Он отметил, что у российского "Газпрома" есть долгосрочные контракты с европейскими потребителями, которые они должны выполнить. "Мы знаем, что в этих контрактах есть гарантированный минимум объемов газа для покупателей. Для их поставок необходимо, чтобы "Северный поток-2" заработал на полную мощность. Если они хотят выполнять контракт, и я думаю, что они будут, то нет другого пути, чем через Украину", - отметил Борхардт.

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При этом представитель ЕК считает, что российской стороне понадобится еще 2-3 года для того, чтобы "Северный поток-2" начал работать. "Это приведет российскую сторону за стол переговоров. И мы должны будем достичь соглашения, которое будет учитывать, прежде всего, интерес Украины, так же как и российский интерес. Если вы хотите заключить соглашение, все, а не только одна сторона, должны уйти домой с чем-то хорошим в ней. Я оптимистично настроен относительно того, что мы заставим русских танцевать танго", - добавил он.

 Глава "Газпрома" Алексей Миллер ранее заявил, что "Газпром" готов начать поставки газа по "Северному потоку-2" с 1 января 2020 года.

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Газ, Еврокомиссия, Транзит газа, Северный поток-2.
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