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Средняя цена импорта Украиной газа упала за март почти на 10%

Средняя цена импорта Украиной газа упала за март почти на 10%
00:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: zn.ua

Новости Бизнеса: Цена импорта газа за прошлый месяц на 9,5% ниже февраля.

Украинские предприятия в марте 2019 года импортировали газ по средней цене $263,13 (7 тыс. 5,48 грн) за 1 тыс. куб. м, сообщило Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ).

Таким образом, цена импорта газа за прошлый месяц на 9,5% ниже февраля-2019 в долларовом эквиваленте, когда она составила $290,91 (7 тыс. 865,04 грн).

Напоминаем, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) рассматривает дела по признакам совершения 20 облгазами нарушений законодательства о защите экономической конкуренции, сообщил глава комитета Юрий Терентьев.

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Газ, Цена, Импорт, МЭРТ, Март.
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