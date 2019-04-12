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ВРУ: Криминализация алкогольной контрабанды позволит возвратить госдолги

ВРУ: Криминализация алкогольной контрабанды позволит возвратить госдолги
10:07 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса: Депутат ВРУ Роберт Горват заявил, что криминализация алкогольной контрабанды сможет наполнять украинский бюджет в значительных объемах и позволит отдать долги.

Контрабанда алкоголя и табака разрушает экономику Украины. Такое мнение в комментарии УНН высказал народный депутат, член налогового комитета ВРУ Роберт Горват.

"Доходы табачных и алкогольных акцизов могут наполнять украинский бюджет в значительных объемах. Если бы мы вернули торговлю этими товарами в законное русло, то через несколько лет мы бы отдали 50% госдолга Украины. Но сегодня все наоборот - подакцизные товары вывозят из Украины, доходы оседают в карманах нелегалов. Лично я считаю, что за контрабанду алкоголя и табака нужно сажать в тюрьму. Надо бороться за то, чтобы акциз с законно проданных сигарет или алкоголя направлялся в бюджет Украины", - сказал он.

Нардеп напомнил, что в 2015 году депутаты ВР предлагали криминализировать контрабанду алкогольных напитков и табачных изделий. "Но документ завис в воздухе, как и много других полезных законопроектов. Почему - не знаю, наверное, этот вопрос надо задать главе ВР, согласительным советам..." - говорит он.

Юристы также выступили за криминализацию контрабанды алкогольной и табачной продукции.

Напомним, по данным издания "Капитал", из Украины водочная продукция контрабандой может поставляться в страны ЕС, в частности, в Великобританию.

"Чтобы не платить налоги, акцизы и всевозможные таможенные платежи, по бумагам водка (из Львова - ред.) будет продаваться сначала в Африку в оффшорные зоны, затем в Литву. Отгружать же ее планируют сразу в Тракае (город в Литве) на огромном логистическом складе. Там она будет ждать тех пор, пока по бумагам проведут операцию, после чего товар "мимо лондонской казны" перекочует на полки британских магазинов. За это время стоимость одной бутылки контрабандного напитка увеличится в 5 раз - с 4 до 18 фунтов, 14 из которых украинские "схемачи" ожидают положить себе в карман", - отмечает издание со ссылкой на расследование журналистов, опубликованное в украинских СМИ.

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"Капитал" указывает на возможную причастность к организации такой схемы иностранца Нила Смита, известного в Украине по прошлогоднему громкому скандалу с попыткой рейдерства торговой марки Medoff.

Заметим, что объемы легального производства водки в Украине сокращаются уже 5 лет, а внутренний рынок алкогольной продукции тенизирован более чем на 60%.

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Все по теме:

Налоги, Бюджет, Контрабанда, Акцизы, Таможенные платежи, Роберт Горват, Госдолги.
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