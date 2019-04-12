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В Украине появилась программа по подготовке энергоаудиторов

В Украине появилась программа по подготовке энергоаудиторов
11:25 Сегодня Телеграф

Новости Бизнеса: В Украине стартовала программа, позволяющая повысить квалификацию энергоаудиторов. Новшество базируется на ВУЗах в НТУУ "КПИ им. Сикорского".

О старте нового проекта сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

Как сообщает глава ведомства, два года назад были подписаны важнейшие документы: закон о Фонде энергонезависимости и закон об энергоэффективности. Свою подпись на них поставил Президент Петр Порошенко, чем помог запустит программы, что требовалось сделать уже давно. По словам вице-премьер-министра, от качества энергоэффективности зависит уровень энергонезависимости Украины. Благодаря развитию этих направлений удастся развивать и страну в целом, заявил он.

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Во время запуска новых программ по подготовке энергоаудиторов чиновник также отметил, что качественный анализ потребления ресурсов  надлежащая подготовка специалистов помогут и далее реформировать отрасль. До этого времени, как говорит Геннадий Зубко, вопреки утверждениям об удешевлении газа использование энергоресурсов на единицу валовой продукции превышало в 2-3 раза показатели в странах Европы.

Также министр добавил, что теперь остается получить обновленный закон об энергоэффективности, в котором буду определены нормы в жилом секторе, транспорте и промышленности. Цель этого - создание конкурентной продукции, способной выгодно представить Украину на европейском рынке.

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Программа, Специалисты, Подготовка, Энергия, Независимость, Реформа, Министр, Старт, Квалификация, Зубко, Аудит.
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