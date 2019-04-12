Кабмин: Цены на газ для населения всегда будут ниже, чем для промышленности

Новости Бизнеса: Цена газа для населения в Украине всегда будет ограничена ценой для промышленности.

Правительство Украины оперативно отслеживает ситуацию на рынке природного газа и гарантирует, что его цена для населения будет ограничена ценой для промышленности, заявил вице-премьер Владимир Кистион.

"Никогда украинский потребитель не будет платить больше, чем стоимость природного газа для промышленных потребителей", – заявил он на "Часе правительства" в Верховной Раде в пятницу депутату Александру Долженкову ("Оппозиционный блок"), по словам которого сегодня промышленность впервые покупает газ дешевле населения.

В.Кистион напомнил, что правительство ограничило цену газа для населения 8,55 тыс. грн за 1000 куб. м, когда цена для промышленности достигала 11 тыс. грн за 1000 куб. м и выше. Он отметил, что теперь цены снизились, поэтому правительство 3 апреля разрешило "Нафтогазу" продавать газ населению дешевле 8,55 тыс. грн за 1000 куб. м – по средневзвешенной цене газа для промышленности за предыдущий месяц.